#
Александр Пасховер
22 апреля. Между Зеленским и Лениным
Владислав Рашкован
Какую страну передает Зеленскому Порошенко
Андрей Смирнов
Леди Ю уже адаптировалась к мистеру Зе
Сергей Фурса
Начинается новое кино
Спецтема: Выборы президента Украины

Челси не смог обыграть аутсайдера английской Премьер-лиги

Сегодня, 00:12
109
Цей матеріал також доступний українською
Челси не смог обыграть аутсайдера английской Премьер-лиги - фото

REUTERS/Eddie Keogh

К 24-й минуте матча команды забили четыре гола

Лондонский Челси не смог победить Бернли в матче 35 тура английской Премьер-лиги, сыграв вничью 2:2.

Все голы в матче были забиты до 24-й минуты. Первыми пропустили лондонцы - на 8-й минуте Хендрик красивым ударом с лета открыл счет в матче. Уже через четыре минуты Канте замкнул прострел Азара и сравнял счет.

Еще две минуте спустя Игуаин вывел Челси вперед, точно пробив под перекладину. На 24-й минуте нападающий Барнс замкнул прострел и вновь сделал счет равным.

Челси не смог дожать своего соперника и во второй раз подряд потерял очки.

Бернли набрал 40 очков и занимает 15 место в турнирной таблице.

Челси - Бернли - 2:2
Голы: Канте, 12, Игуаин, 14 - Хендрик, 8, Барнс, 24

Турнирная таблица

Накануне Ливерпуль обыграл Кардфифф 2:0 и вернулся на вершину английской Премьер-лиги.

НВ

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Подпишитесь на журнал НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

ТОП 3

Футбол

21 апреля, 23:36

img
Два гола украинца принесли его клубу первое за 34 года чемпионство в Греции - видео
2194
Футбол

Вчера, 21:11

img
Звездный нападающий ПСЖ отказался переходить в Реал
1113
Футбол

Вчера, 20:39

img
Реал согласился заплатить 150 млн евро за звезду Манчестер Юнайтед - СМИ
789

Главное

Политика

Вчера, 22:51

img
Филатов отрицает получение повестки из ГПУ
Футбол

Вчера, 21:11

img
Звездный нападающий ПСЖ отказался переходить в Реал
Политика

Вчера, 13:57

img
Жена Зеленского об особняке в Италии: Я не знаю, это наша вилла или нет