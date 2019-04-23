Челси не смог обыграть аутсайдера английской Премьер-лиги Сегодня, 00:12 109 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Eddie Keogh К 24-й минуте матча команды забили четыре гола REUTERS/Eddie Keogh

Лондонский Челси не смог победить Бернли в матче 35 тура английской Премьер-лиги, сыграв вничью 2:2.

Все голы в матче были забиты до 24-й минуты. Первыми пропустили лондонцы - на 8-й минуте Хендрик красивым ударом с лета открыл счет в матче. Уже через четыре минуты Канте замкнул прострел Азара и сравнял счет.

Еще две минуте спустя Игуаин вывел Челси вперед, точно пробив под перекладину. На 24-й минуте нападающий Барнс замкнул прострел и вновь сделал счет равным.

Челси не смог дожать своего соперника и во второй раз подряд потерял очки.

Бернли набрал 40 очков и занимает 15 место в турнирной таблице.

Челси - Бернли - 2:2

Голы: Канте, 12, Игуаин, 14 - Хендрик, 8, Барнс, 24

Турнирная таблица

Накануне Ливерпуль обыграл Кардфифф 2:0 и вернулся на вершину английской Премьер-лиги.

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