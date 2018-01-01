Челси нанес Ман Сити первое поражение, Ливерпуль стал лидером. Результаты матчей чемпионата Англии - видео Сегодня, 22:01 70 Цей матеріал також доступний українською Манчестер Сити пропустил на первое место Ливерпуль

Состоялись семь матчей 16 тура английской Премьер-лиги.

В центральном матче тура Челси дома уверенно победил Манчестер Сити со счетом 2:0. Первый гол в ворота "горожан" влетел в конце первого тайма. Эден Азар прострелил в штрафную супернка, а там Нголо Канте мощно в одно касание пробил под перекладину.

Второй гол лондонцы забили на 78-й минуте. В роли ассистента вновь выступил Азар. На этот раз передача нашла голову Давида Луиса, который удвоил преимущество. Украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко не попал в заявку на матч.

В целом 16 тур прошел без громких сенсаций. Ливерпуль на выезде разгромил Борнмут 4:0 и благодаря поражению Манчестер Сити стал лидером чемпионата Англии. Хет-триком в составе мерсисайдцев отметился нападающий Мохамед Салах. Лондонский Арсенал минимально одолел Хаддерсфилд 1:0, а Манчестер Юнайтед разгромил Фулхэм 4:1.

Команда Андрея Ярмоленко Вест Хэм на своем поле переиграла Кристал Пелас 3:2 и поднялся на 10 строчку чемпионата.

Челси - Манчестер Сити - 2:0

Голы: Канте, 45, Давид Луис, 78

Челси: Аррисабалага - Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луис, Алонсо - Канте, Жоржиньо, Ковачич (Баркли, 65) - Педро, Азар (Жиру, 90), Виллиан (Лофтус-Чик, 75)

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Стоунз, Ляпорт, Делфи - Б. Силва, Фернандиньо, Д. Силва (Гюндоган, 68) - Марез (Фоден, 84), Стерлинг, Сане (Габриэль Жезус, 53)

Предупреждение: Жоржиньо, Педро

Гол Канте, 1:0

Гол Давида Луиса, 2:0

Борнмут - Ливерпуль - 0:4

Голы: Салах, 25, 48, 77, Кук, 68 (авт)

Обзор матча

Арсенал - Хаддерсфилд - 1:0

Гол: Торрейра, 83

Бернли - Брайтон - 1:0

Гол: Тарковски, 40

Манчестер Юнайтед - Фулхэм - 4:1

Голы: Янг, 13 Мата, 28 Лукаку, 42, Решфорд, 82 - Камара, 67 (пен)

Вест Хэм - Кристал Пэлас - 3:2

Голы: Снодграсс, 48, Чичарито, 62, Андерсон, 65 - Макартур, 6, Шлюпп, 76

Кардифф - Саутгемптон - 1:0

Гол: Патерсон, 74

Таблица сайта Myscore.com.ua

В прошлом туре чемпионата Англии Челси проиграл Вулверхэмптону 1:2, а Манчестер Юнайтед разошелся миром с Арсеналом - 2:2.

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