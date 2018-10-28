28 октября 2018, воскресенье

Челси и Манчестер Юнайтед одержали победы, Арсенал потерял очки. Результаты матчей чемпионата Англии - видео

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Манчестер Юнайтед занимает 8 место в чемпионате Англии

Манчестер Юнайтед занимает 8 место в чемпионате Англии

Состоялись три матча 10 тура английской Премьер-лиги.

Лондонский Челси разгромил на выезде Бернли 0:4. В составе лондонцев отличились Мората, Баркли, Виллиан и Лофтус-Чик. Победа позволила Челси на расстояние двух очков приблизиться к лидеру чемпионата Ливерпулю.

Победу одержал еще один английский гранд - Манчестер Юнайтед. "Красные дьяволы" дома благодаря голам Погба и Марсяаля одолели Эвертон.

А вот лондонский Арсенал потерял очки в игре с Кристал Пэлэс. Лондонцы первые пропустили, но потом Джака и Обамеянг вывели "канониров" вперед. Но в конце матча Арсенал не удержал победу, пропустив второй гол от Миливоевича.

Бернли - Челси - 0:4

Голы: Мората, 22 Баркли, 57, Виллиан, 63, Лофтус-Чик, 90+3

Кристал Пэлэс - Арсенал - 2:2

Голы: Миливоевич, 45+1 (пен), 83 (пен) - Джака, 51, Обамеянг, 56

Манчестер Юнайтед - Эвертон - 2:1

Голы: Погба, 27 Марсьяль, 49 - Сигурдссон, 77

Таблица сайта Myscore.com.ua

Накануне в 10 туре чемпионата Англии Ливерпуль разгромил Кардифф (4:1), а Вест Хэм без Ярмоленко упустил победу в матче с Лестером (1:1).

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