Челси и Арсенал вышли в плей-офф, прошлогодний финалист потерял шанс на выход из группы. Результаты матчей Лиги Европы - видео

Кроме матчей с участием киевского Динамо и полтавской Ворсклы состоялись еще 22 поединка четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

В матче между соперниками киевского Динамо в группе K Астана на последних минутах вырвала победу над Яблонцем - 2:1. Таким образом, клуб из Казахстана набрал столько же очков как и Динамо - у обоих по восемь.

Относительно соперников Ворсклы, то Спортинг сумел остановить Арсенал, сыграв в нулевую ничью. Потеря очков никак не сказалась на турнирном положении "канониров", которые обеспечили себе выход в следующий раунд Лиги Европы и продолжают лидировать в группе E.

Кроме Арсенала выход в 1/16 финала оформили Цюрих, Байер, Динамо Загреб, Айнтрахт, Лацио и Челси.

Следует отметить, что финалист прошлого сезона розыгрыша Лиги Европы французский Марсель, имея в своем активе лишь одно очко, за два тура до завершения группового этапа потерял шансы на выход из группы.

Группа А

Байер - Цюрих - 1:0

Гол: Едвай, 60

Лудогорец - АЕК - 0:0

Группа B

Русенборг - Зальцбург - 2:5

Голы: Адегбенро, 52, Йенсен, 62 - Минамино, 6, 20, 45, Гульбрандсен, 37, Ховланд, 57 (аг)

Селтик - Лейпциг - 2:1

Гол: Тирни, 11 Эдуард, 79 - Огустин, 79

Группа С

Бордо - Зенит - 1:1

Гол: Каман, 35 (пен) - Заболотный, 72

Славия - Копенгаген - 0:0

Группа D

Фенербахче - Андерлехт - 2:0

Голы: Вальбуэна, 71, Фрай, 74

Удаление: Баккал, 79 (А)

Обзор матча

Динамо Загреб - Спартак Трнава - 3:1

Голы: Гояе, 22 Кадлец, 36 (аг), Орсич, 80 - Чантуришвили, 63

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Группа E

Арсенал - Спортинг - 0:0

Удаление: Матье, 87 (Спортинг)

Группа F

Бетис - Милан - 1:1

Голы: Ло Селсо, 12 - Сусо, 62

Обзор матча

Олимпиакос - Дюделанж - 5:1

Голы: Торосидис, 6, Фортунис, 15, 36, Христодулопулос, 26 Фетфатзидис, 71 - Синани, 69

Группа G

Спартак - Рейнджерс - 4:3

Голы: Мельгарехо, 22 Гольдсон, 35 (аг), Адриано, 58, Ханне, 59 - Еременко, 5 (аг), Кадеяс, 27 Мидлтон, 41

Рапид Вена - Вильярреал - 0:0

Группа H

Аполлон - Айнтрахт - 2:3

Голы: Зелая, 71, 90 (пен) - Йович, 17 Халлер, 55, Гачинович, 58

Удаление: Стендера, 81 (Айнтрахт)

Лацио - Марсель - 2:1

Голы: Пароло, 45, Корреа, 55 - Товен, 60

Таблица сайта Myscore.com.ua

Группа I

Мальме - Сарпсборг - 1:1

Голы: Антонсон, 67 - Мортенсен, 63

Генк - Бешикташ - 1:1

Голы Берг, 88 - Куарежма, 16

Обзор матча

Группа J

Краснодар - Стандард - 2:1

Голы: Сулейманов, 79, Вандерсон, 82 - Карсела-Гонсалес, 19

Акхисар - Севилья - 2:3

Голы: Ману, 52, Айик, 78 - Нолито, 12, Муриель, 38, Банега, 87 (пен)

Нереализованное пенальти: Вурал, 58 (Акхисар)

Группа K

Астана - Яблонец - 2:1

Голы: Педро Энрике, 18, Постников, 88 - Лишка 40

Группа L

БАТЭ - Челси - 0:1

Гол: Жиру, 53

МОЛ Види - ПАОК - 1: 0

Гол: Миланов, 50

Таблица сайта Myscore.com.ua

В четвертом туре Лиги Европы киевское Динамо обыграло Ренн со счетом 3:1, а Ворскла уступила Карабаху 0:1.

НВ