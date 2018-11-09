Челси и Арсенал вышли в плей-офф, прошлогодний финалист потерял шанс на выход из группы. Результаты матчей Лиги Европы - видео

Кроме матчей с участием киевского Динамо и полтавской Ворсклы состоялись еще 22 поединка четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
В матче между соперниками киевского Динамо в группе K Астана на последних минутах вырвала победу над Яблонцем - 2:1. Таким образом, клуб из Казахстана набрал столько же очков как и Динамо - у обоих по восемь.
Относительно соперников Ворсклы, то Спортинг сумел остановить Арсенал, сыграв в нулевую ничью. Потеря очков никак не сказалась на турнирном положении "канониров", которые обеспечили себе выход в следующий раунд Лиги Европы и продолжают лидировать в группе E.
Кроме Арсенала выход в 1/16 финала оформили Цюрих, Байер, Динамо Загреб, Айнтрахт, Лацио и Челси.
Следует отметить, что финалист прошлого сезона розыгрыша Лиги Европы французский Марсель, имея в своем активе лишь одно очко, за два тура до завершения группового этапа потерял шансы на выход из группы.
Группа А
Байер - Цюрих - 1:0
Гол: Едвай, 60
Лудогорец - АЕК - 0:0
Группа B
Русенборг - Зальцбург - 2:5
Голы: Адегбенро, 52, Йенсен, 62 - Минамино, 6, 20, 45, Гульбрандсен, 37, Ховланд, 57 (аг)
Селтик - Лейпциг - 2:1
Гол: Тирни, 11 Эдуард, 79 - Огустин, 79
Группа С
Бордо - Зенит - 1:1
Гол: Каман, 35 (пен) - Заболотный, 72
Славия - Копенгаген - 0:0
Группа D
Фенербахче - Андерлехт - 2:0
Голы: Вальбуэна, 71, Фрай, 74
Удаление: Баккал, 79 (А)
Обзор матча
Динамо Загреб - Спартак Трнава - 3:1
Голы: Гояе, 22 Кадлец, 36 (аг), Орсич, 80 - Чантуришвили, 63
Таблица сайта Myscore.com.ua
Группа E
Арсенал - Спортинг - 0:0
Удаление: Матье, 87 (Спортинг)
Группа F
Бетис - Милан - 1:1
Голы: Ло Селсо, 12 - Сусо, 62
Обзор матча
Олимпиакос - Дюделанж - 5:1
Голы: Торосидис, 6, Фортунис, 15, 36, Христодулопулос, 26 Фетфатзидис, 71 - Синани, 69
Группа G
Спартак - Рейнджерс - 4:3
Голы: Мельгарехо, 22 Гольдсон, 35 (аг), Адриано, 58, Ханне, 59 - Еременко, 5 (аг), Кадеяс, 27 Мидлтон, 41
Рапид Вена - Вильярреал - 0:0
Группа H
Аполлон - Айнтрахт - 2:3
Голы: Зелая, 71, 90 (пен) - Йович, 17 Халлер, 55, Гачинович, 58
Удаление: Стендера, 81 (Айнтрахт)
Лацио - Марсель - 2:1
Голы: Пароло, 45, Корреа, 55 - Товен, 60
Таблица сайта Myscore.com.ua
Группа I
Мальме - Сарпсборг - 1:1
Голы: Антонсон, 67 - Мортенсен, 63
Генк - Бешикташ - 1:1
Голы Берг, 88 - Куарежма, 16
Обзор матча
Группа J
Краснодар - Стандард - 2:1
Голы: Сулейманов, 79, Вандерсон, 82 - Карсела-Гонсалес, 19
Акхисар - Севилья - 2:3
Голы: Ману, 52, Айик, 78 - Нолито, 12, Муриель, 38, Банега, 87 (пен)
Нереализованное пенальти: Вурал, 58 (Акхисар)
Группа K
Астана - Яблонец - 2:1
Голы: Педро Энрике, 18, Постников, 88 - Лишка 40
Группа L
БАТЭ - Челси - 0:1
Гол: Жиру, 53
МОЛ Види - ПАОК - 1: 0
Гол: Миланов, 50
Таблица сайта Myscore.com.ua
В четвертом туре Лиги Европы киевское Динамо обыграло Ренн со счетом 3:1, а Ворскла уступила Карабаху 0:1.
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