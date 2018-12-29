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Челси договорился о покупке экс-конкурента Ярмоленко за 50 млн евро - Bild

Сегодня, 17:27
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Пулишич уже согласовал условия личного контракта с Челси - медиа

Челси достиг договоренности с дортмундской Боруссией по поводу приобретения полузащитника Кристиана Пулишича за 50 млн евро, сообщает Bild.

По информации издания, 20-летний футболист, который в прошлом сезоне был конкурентом украинского игрока Андрея Ярмоленко в немецком клубе, уже согласовал условия личного контракта с английской стороной.

При этом, отмечает медиа, Боруссия пообещала американскому исполнителю, что отпустит его летом за 50 млн евро, а не за 70 млн евро.

Челси собирался подписать полузащитника, чье соглашение заканчивается в 2020 году, нынешней зимой, но стороны договорились о летней сделке.

Сообщалось, что Реал достиг соглашения о переходе летом 2019 года со звездным полузащитником Челси Эденом Азаром.

Ранее Азар опроверг спекуляции о том, что зимой он станет игроком Мадрида. Перед этим появилась информация, что нападающие ПСЖ Неймар и Килиан Мбаппе, а также атакующий полузащитник Челси рассматриваются Реалом в качестве кандидатов на замену Криштиану Роналду.

Теги:   Боруссия Дортмунд Трансферы ФК Челси Футбол

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