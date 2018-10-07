Челси догнал Манчестер Сити на вершине. Результаты матчей чемпионата Англии - видео

В воскресенье, 7 октября, тремя матчами завершился восьмой тур чемпионата Англии по футболу.

В центральном поединке игрового дня Ливерпуль и Манчестер Сити разошлись миром. Команды, обладающие одними из лучших атакующих линий в чемпионате, не смогли организовать ни одного забитого мяча. В конце матча Манчестер Сити мог вырвать победу благодаря пенальти, но Рияд Марез пробил выше ворот.

Манчестер Сити и Ливерпуль продолжают лидировать в Премьер-лиге, набрав после восьми матчей по 20 очков.

Ливерпуль — Манчестер Сити 0:0

Ливерпуль: Алиссон — Гомес, Ловрен, Ван Дейк, Робертсон — Вейналдум, Хендерсон, Милнер (Кейта, 29) — Салах, Фирмино (Старридж, 72), Мане.

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Лапорт, Менди — Б. Силва, Фернандиньо, Д. Силва — Марез, Агуэро (Жезус, 66), Стерлинг (Сане, 76).

Предупреждения: Вейналдум — Б. Силва, Агуэро, Менди.

На 86-ой минуте Рияд Марез не смог реализовать пенальти (выше ворот).

В других матчах игрового дня Челси разгромил Саутгемптон, а Арсенал не оставил шансов Фулхэму.

Саутгемптон — Челси 0:3

Голы: Азар, 30, Баркли, 57, Мората, 90+3

Фулхэм — Арсенал 1:5

Голы: Шюррле, 41 — Ляказетт, 29, 59, Рэмси, 67, Обамеянг, 79, 90+1.

Напомним, восьмой тур чемпионата Англии стартовал с минимальной победы Брайтона над Вест Хэмом украинца Андрея Ярмоленко, а в субботу Манчестер Юнайтед совершил невероятный камбэк в матче с Ньюкаслом.

Турнирное положение

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