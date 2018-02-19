Челси - Барселона. Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

НВ следит за ходом первой игры 1/8 финала Лиги чемпионов между Челси и Барселоной, а также событиями вокруг нее.

Ориентировочные составы:

Челси: Куртуа - Аспиликуэта, Кристенсен, Кэхилл - Мозес, Канте, Дринкуотер, Фабрегас, Алонсо - Азар - Мората

Барселона: тер Штеген - Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Альба - Бускетс, Ракитич, Иньеста, Паулиньо - Месси, Суарес

Онлайн трансляция матча, который состоится в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж, начнется 20 февраля в 21.45 по киевскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал Футбол 1.

Челси: вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места в группе C, где оказался выше азербайджанского Карабаха и испанского Атлетико, но уступил первенство итальянской Роме. Команда проиграла два матча из последних четырех во всех турнирах, но два предыдущих выиграла с общим счетом 7:0. Хозяева не смогут рассчитывать в поединке на защитника Давида Луиса и полузащитника Росса Баркли (травмы), которые не проходят в основу.

Барселона: вышла в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе D, где оказалась выше греческого Олимпиакоса, португальского Спортинга и итальянского Ювентуса. Команда не проигрывает в восьми матчах кряду (при двух ничьих) во всех турнирах, но перед этим не знала поражений с 17 августа 2017 года. Гости не смогут рассчитывать в матче на основного защитника Нелсона Семеду (дисквалификация) и неосновного оборонца Томаса Вермалена (травма).

Статистика знает 12 поединков между этими соперниками. В четырех из них сильнее был Челси, в трех - Барселона. Еще в пяти случаях победитель выявлен не был. Предыдущая дуэль команд состоялась в полуфинале Лиги чемпионов сезона 2011/2012, по итогам которой лучшим стал английский клуб.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Предпочтение отдается Барселоне - коэффициент на ее победу равен 2,15, тогда как выигрыш Челси оценивается в 3,60, а ничья - в 3,40.

Текстовая онлайн-трансляция НВ

Самые яркие фрагменты прошлых матчей этих команд глазами Челси: