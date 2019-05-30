Челси — Арсенал. Видео голов и обзор финала Лиги Европы Сегодня, 00:17 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Phil Noble Челси во второй раз в истории выиграл Лигу Европы REUTERS/Phil Noble

В финальном матче Лиги Европы Челси со счетом 4:1 разгромил Арсенал.



Поскольку командам не удалось забить до перерыва, главные события произошли во втором тайме поединка.

В течение чуть более четверти часа игры Челси сумел забить сразу три мяча в ворота соперника благодаря точным ударам Оливье Жиру, Педро и Эдена Азара.

На 70-м обороте секундной стрелки Арсенал сумел сократить отставанием в счете после гола Алекса Ивоби, но спустя две минуты Азар восстановил статус-кво.

Итоговый результат 4:1 позволил Челси выиграть трофей Лиги Европы во второй раз в своей истории. Ранее это удалось клубу в 2013-м году.

В финале Лиги Европы-2019 Челси со счетом 4:1 разгромил лондонский Арсенал и завоевал трофей.



НВ