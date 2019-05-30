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Челси — Арсенал. Видео голов и обзор финала Лиги Европы

Сегодня, 00:17
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Челси — Арсенал. Видео голов и обзор финала Лиги Европы - фото

REUTERS/Phil Noble

Челси во второй раз в истории выиграл Лигу Европы

В финальном матче Лиги Европы Челси со счетом 4:1 разгромил Арсенал.

Поскольку командам не удалось забить до перерыва, главные события произошли во втором тайме поединка.

В течение чуть более четверти часа игры Челси сумел забить сразу три мяча в ворота соперника благодаря точным ударам Оливье Жиру, Педро и Эдена Азара.

На 70-м обороте секундной стрелки Арсенал сумел сократить отставанием в счете после гола Алекса Ивоби, но спустя две минуты Азар восстановил статус-кво.

Итоговый результат 4:1 позволил Челси выиграть трофей Лиги Европы во второй раз в своей истории. Ранее это удалось клубу в 2013-м году.

В финале Лиги Европы-2019 Челси со счетом 4:1 разгромил лондонский Арсенал и завоевал трофей.

НВ

Теги:   Арсенал (Лондон) ФК Челси Лига Европы Футбол

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