Челси — Арсенал. Видео голов и обзор финала Лиги Европы
В финальном матче Лиги Европы Челси со счетом 4:1 разгромил Арсенал.
Поскольку командам не удалось забить до перерыва, главные события произошли во втором тайме поединка.
В течение чуть более четверти часа игры Челси сумел забить сразу три мяча в ворота соперника благодаря точным ударам Оливье Жиру, Педро и Эдена Азара.
На 70-м обороте секундной стрелки Арсенал сумел сократить отставанием в счете после гола Алекса Ивоби, но спустя две минуты Азар восстановил статус-кво.
Итоговый результат 4:1 позволил Челси выиграть трофей Лиги Европы во второй раз в своей истории. Ранее это удалось клубу в 2013-м году.
В финале Лиги Европы-2019 Челси со счетом 4:1 разгромил лондонский Арсенал и завоевал трофей.
НВ