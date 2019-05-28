Челси — Арсенал. Онлайн-трансляция финала Лиги Европы Вчера, 21:47 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/David Klein Челси не знает поражений в нынешнем розыгрыше Лиги Европы REUTERS/David Klein

НВ следит за матчем финала Лиги Европы между Челси и Арсеналом, а также событиями вокруг него. Начало — в 22.00 по киевскому времени.



Ориентировочные составы:

Челси: Кепа — Аспиликуэта, Кристенсен, Давид Луис, Алонсо — Ковачич, Жоржиньо, Баркли — Педро, Жиру, Азар

Арсенал: Чех — Папастатопулос, Мустафи, Косельны — Мэйтлэнд-Найлз, Торрейра, Джака, Колашинац — Озил — Обамеянг, Ляказетт

Онлайн-трансляция матча, который состоится в Баку на стадионе Олимпийский, начнется 29 мая в 22.00 по киевскому времени. Прямая трансляция доступна на телеканале Футбол 2.

Челси: на пути в финал прошел ПАОК, Види и БАТЭ (групповой этап), Мальме (1/16 финала), Динамо Киев (1/8 финала), Славию (четвертьфинал) и Айнтрахт (полуфинал);

Не знает поражений в восьми матчах кряду во всех турнирах и в текущем розыгрыше Лиги Европы вообще.

Не сможет рассчитывать на оборонца Антонио Рюдигера, а также полузащитников Рубена Лофтуса-Чика и Каллума Хадсон-Одои, под вопросом участие хавбека Н’Голо Канте.

Арсенал: на пути в финал прошел Ворсклу, Карабах и Спортинг (групповой этап), БАТЭ (1/16 финала), Ренн (1/8 финала), Наполи (четвертьфинал) и Валенсию (полуфинал);

Не знает поражений в четырех матчах кряду во всех турнирах и потерпел две неудачи в текущем розыгрыше Лиги Европы вообще.

Не сможет рассчитывать на оборонцев Эктора Бельерина и Роба Холдинга, полузащитников Аарона Рэмси, Генриха Мхитаряна и Дениса Суареса.

Статистика знает 198 матчей между командами. В 76-ти сильнее был Арсенал, в 63-х — Челси. Еще в 59-ти случаях победитель не определился.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Челси отдается небольшое предпочтение — его победа оценивается коэффициентом 2,35, выигрыш Арсенала — коэффициентом 3,10, ничья — коэффициентом 3,30.

Текстовая онлайн-трансляция НВ

