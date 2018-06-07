Бывший клуб украинской Премьер-лиги объявил о своей ликвидации

Запорожский Металлург, который в сезоне 2015/2016 выступал в Премьер-лиге, объявил о своем закрытии.

На своем официальном сайте клуб сообщил, что аттестационный комитет Федерации футбола Украины отклонил его апелляцию на участие в профессиональных соревнованиях из-за просрочки в подаче документов относительно проведения домашних матчей.

Металлург отметил, что не имеет возможности заявить стадион Славутич Арена, из-за чего договорился об использовании другого запорожского стадиона Локомотива, а до его реконструкции собирался проводить поединки в Днепропетровской области.

"Однако, этих аргументов не хватило чиновникам из Дома футбола во главе с [представителем аттестационного комитета ФФУ] господином Задираном, и Металлург не получил аттестат на участие в первенстве сезона 2018-2019 годов", - говорится в заявлении клуба.

Металлург обвинил ФФУ в двойных стандартах, указав на то, что аттестаты получают некоторые другие клубы, у которых также нет стадионов, а детище мэра Запорожья ГФК Металлург будет выступать во Второй лиге, хотя не вышел в плей-офф Аматорского чемпионата Украины.

Ранее Премьер-лига отменила матчи запорожского Металлурга в весенней части чемпионата 2016 года из-за отсутствия финансов.

В марте 2016 года любительский футбольный клуб Россо Неро из Запорожья был переименован в Металлург. Под этим названием он выступал во Второй лиге.