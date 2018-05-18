Бывший игрок Арсенала согласился возглавить команду - СМИ

Бывший полузащитник Арсенала Микель Артета близок к назначению на пост главного тренера команды, сообщает Goal.com.

По информации источника, 36-летний испанский специалист дал принципиальное согласие возглавить команду, которую после 22 лет работы покинет француз Арсен Венгер.

Контракт между сторонами еще не подписан, но в ближайшее время может быть официально объявлено о назначении. Артета пригласит в Арсенал свой тренерский штаб, в который может войти игрок "Канониров" Санти Касорла, который пропустил уже больше года из-за серьезной травмы и может завершить карьеру.

Сам Артета завершил карьеру в 2016 году, будучи игроком Арсенала, после чего работал помощником Хосепа Гвардиолы в Манчестер Сити.

Ранее лондонский Арсенал назвал критерии подбора нового главного тренера. Руководство "Канониров" склоняется к назначению молодого специалиста с невысокими требованиями по заработной плате.

20 апреля главный тренер Арсенала Арсен Венгер объявил о своей отставке, которая состоится по завершении текущего сезона после 22 лет работы с командой.