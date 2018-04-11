Бывший футбольный клуб Курченко перешел в управление Харьковской ОГА

Кабинет министров Украины постановил передать футбольный клуб Металлист в управление Харьковской областной администрации, сообщают Українські Новини.

На заседании правительства Украины 11 апреля было определено, что Харьковская ОГА будет управлять имуществом и корпоративными правами Металлист Холдинг и Металлист Арена.

Как отмечает в пояснительной записке к проекту постановления Кабмина первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, Сосновский районный суд Черкасс применил спецконфискацию с принудительным отчуждением имущества в пользу государства, а исполнительные производства по данному решению находятся на выполнении в управлении государственной исполнительной службы в Харьковской области.

В октябре 2017 года суд передал государству права на харьковский клуб. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко. По его словам, суд лишил находящегося в розыске владельца Восточно-европейской топливно-энергетической компании (ВЕТЭК) Сергея Курченко прав на Металлист. Имущественные права возвращены в госсобственность в порядке спецконфискации.

Осенью 2017 года бизнесмен Александр Ярославский допустил, что может вернуть себе Металлист, который в 2012 году у него купил Сергей Курченко.

В январе 2018 года заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что конфискация футбольного клуба Металлист и переход его в собственность государства находится на финальной стадии.