Бывшая жена обвинила Шовковского в побоях

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Ольга Аленова обвинила Александра Шовковского в побоях
Фото: podrobnosti.ua

Ольга Аленова обвинила Александра Шовковского в побоях

Бывшая жена экс-вратаря Динамо и сборной Украины Александра Шовковского Ольга Аленова сообщила, что подвергалась побоям со стороны бывшего мужа.

В сюжете ТСН женщина рассказала, что во время скандального инцидента Шовковского с ее матерью экс-футболист пытался залезть в дом через окно. Кроме того, он дважды ударил ее саму.

"Он ударил меня два раза. Первый раз, когда я пыталась забрать телефон у его девушки", - сказала Аленова.

Напомним, на Пасху Шовковский подвергся нападению со стороны своей бывшей тещи, когда приехал забрать свою дочь. Сначала женщина бросала в него камнями, а затем открыла стрельбу из пистолета.

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