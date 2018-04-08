Бывшая теща открыла стрельбу по Шовковскому во время его приезда за дочерью - видео

Бывший вратарь Динамо и сборной Украины по футболу Александр Шовковский подвергся нападению со стороны своей бывшей тещи, когда приехал забрать свою дочь.

Как сообщил экс-футболист на своей странице в Facebook, он приехал домой к своей бывшей жене, чтобы забрать дочь в день Пасхи в установленном суде порядке, но подвергся нападению.

"Приехав в установленное судом и подписанное Ольгой Аленовой время и место, чтобы забрать дочку, не застал дома ни матери, ни дочки.

Зато там оказалась Любовь Аленова, мать Ольги Аленовой, которая неоднократно была уличена в пристрастии к алкоголю и на которую имеются неоднократные заявления в полицию о том, что она употребляет его в больших количествах, которая позволяет себе оскорблять и даже поднимала руку на мою дочь", - написал Шовковский.

К своей записи в Facebook экс-вратарь добавил два видео, на которых видно, что он сначала звонит в дверь дома, но ему никто не открывает, а затем на балконе появляется женщина, которая начинает на него ругаться.

"Сначала Любовь Аленова прицельно в голову кидала в меня заблаговременно заготовленными камнями с балкона, а потом по мне начала стрелять из пистолета.

Она произвела 3 выстрела, целясь в меня. На выстрелы выбежали люди из соседних домов и предложили оказать помощь", - добавил Шовковский.

В декабре прошлого года в Киеве неизвестные обстреляли автомобиль игрока киевского Динамо Дениса Гармаша. Инцидент произошел на подземном паркинге на Днепровской набережной.

В результате инцидента никто не пострадал. СМИ сообщали, что автомобиль полузащитника Динамо расстреляли за долги. Сам Гармаш эту информацию опроверг.