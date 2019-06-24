Игорь Мазепа
Где деньги? Есть ли у украинского бизнеса доступ к капиталу
Синдзо Абэ
Чего ждать от саммита G20
Алексей Бондарев
Что пили кельты и где похоронен Хмельницкий
Иосиф Зисельс
Хватит революций. Как Украине вырваться вперед
Спецтема: Протесты в Грузии Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины

Динамо подписало новый контракт с одним из героев молодежного чемпионата мира — СМИ

Сегодня, 14:03
Цей матеріал також доступний українською
Динамо подписало новый контракт с одним из героев молодежного чемпионата мира — СМИ - фото

REUTERS/Kacper Pempel

Булеца (слева) заключил договор на четыре года

Динамо продлило соглашение с одним из героев победного для сборной Украины молодежного чемпионата мира Сергеем Булецой, сообщает Sport Arena.

По информации портала, 20-летний полузащитник заключил трудовой договор на четырехлетний период — до марта 2023-го года.

Пока что футболист не провел ни одного поединка за первую команду киевского клуба. Ранее он выступал за Динамо в возрасте до 16-ти, 19-ти и 21-го годов.

В интервью ТСН Проспорт наставник Днепра-1 Дмитрий Михайличенко заявлял, что новичок украинской Премьер-лиги арендовал на один сезон Булецу, а также его одноклубника и другого героя молодежного ЧМ Владислава Супрягу.

В финале молодежного чемпионата мира сборная Украины победила команду Южной Кореи со счетом 3:1.

Полузащитник и нападающий молодежной сборной Украины Сергей Булеца и Даниил Сикан получили Серебряный мяч и Серебряную бутсу соответственно по итогам победного ЧМ.

Теги:   Трансферы ФК Динамо (Киев) Футбол

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 22)

Дело Порошенко

Экс-президенту Петру Порошенко светит сразу несколько уголовных дел. Каковы их перспективы?

Читать журнал

ТОП 3

Футбол

Вчера, 23:02

img
Шевченко забил гол в матче легенд Челси и Реала — видео
3661
Футбол

Вчера, 20:34

img
Звездный бразильский футболист покинул ПСЖ
1317
Футбол

Вчера, 17:49

img
Динамо договорилось о трансфере полузащитника сборной Украины — СМИ
1274

Главное

Геополитика

Сегодня, 01:29

img
Письмо Трампа Ким Чен Ыну поможет возобновить переговоры с КНДР — Госдеп
События

Сегодня, 11:53

img
На выходных в Киеве зафиксировали три температурных рекорда
Геополитика

Сегодня, 08:16

img
Шансы значительные: Климкин прокомментировал возможность возвращения России в ПАСЕ