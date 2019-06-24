Динамо подписало новый контракт с одним из героев молодежного чемпионата мира — СМИ Сегодня, 14:03 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Kacper Pempel Булеца (слева) заключил договор на четыре года REUTERS/Kacper Pempel

По информации портала, 20-летний полузащитник заключил трудовой договор на четырехлетний период — до марта 2023-го года.

Пока что футболист не провел ни одного поединка за первую команду киевского клуба. Ранее он выступал за Динамо в возрасте до 16-ти, 19-ти и 21-го годов.

В интервью ТСН Проспорт наставник Днепра-1 Дмитрий Михайличенко заявлял, что новичок украинской Премьер-лиги арендовал на один сезон Булецу, а также его одноклубника и другого героя молодежного ЧМ Владислава Супрягу.

В финале молодежного чемпионата мира сборная Украины победила команду Южной Кореи со счетом 3:1.

Полузащитник и нападающий молодежной сборной Украины Сергей Булеца и Даниил Сикан получили Серебряный мяч и Серебряную бутсу соответственно по итогам победного ЧМ.

