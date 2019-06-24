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Динамо отправило в аренду одного из героев молодежного чемпионата мира

Сегодня, 15:17
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Динамо отправило в аренду одного из героев молодежного чемпионата мира - фото

ФК Динамо

Булеца не будет выступать за Динамо в следующем сезоне

Динамо объявило, что один из героев победного для сборной Украины молодежного чемпионата мира, полузащитник Сергей Булеца будет выступать за новичка украинской Премьер-лиги Днепр-1 на правах аренды.

Как сообщает официальный сайт киевского клуба, 20-летний футболист проведет в новой команде следующий сезон 2019/2020-го годов.

Также Динамо подтвердило информацию, что полузащитник заключил новый контракт, который рассчитан на пять лет — до 2024-го года.

Пока что футболист не провел ни одного поединка за первую команду киевского клуба. Ранее он выступал за Динамо в возрасте до 16-ти, 19-ти и 21-го годов.

В финале молодежного чемпионата мира сборная Украины победила команду Южной Кореи со счетом 3:1.

Полузащитник и нападающий молодежной сборной Украины Сергей Булеца и Даниил Сикан получили Серебряный мяч и Серебряную бутсу соответственно по итогам победного ЧМ.

Теги:   Трансферы ФК Динамо (Киев) Футбол

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