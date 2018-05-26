26 мая 2018, суббота

Финал Лиги Чемпионов 2018: букмекеры назвали фаворита и наиболее вероятных авторов гола

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Мохаммед Салах

Мохаммед Салах

В финальном матче Лиги чемпионов букмекерские компании считают фаворитом испанский Реал Мадрид. Среди авторов гола назвали двух нападающих.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По мнению букмекеров, основное время матча закончится со счетом 1: 1. Несколько менее вероятна победа «Реала» со счетом 2: 1.

Наиболее вероятными авторами голов букмекеры назвали португальца Криштиану Роналду в составе мадридцев и египтянина Мохаммеда Салаха в составе ливерпульцев.

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