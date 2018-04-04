Буффона жалко. Реакция соцсетей на разгромную победу Реала над Ювентусом в матче Лиги чемпионов

Реал практически решил вопрос выхода в полуфинал Лиги чемпионов в первом четвертьфинальном матче против Ювентуса

НВ собрал самые интересные высказывания футбольных болельщиков и экспертов в соцсетях по поводу разгромной победы Реала над Ювентусом в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

«Нужно быть не классной командой, а особенной», – говорил Аллегри. Не в команде дело. — Yurii Shevchenko (@YuriiShevchenko) 3 апреля 2018 г.

Монструозная бисиклета не вывела Криштиану на новый уровень. Но он получил то, что никакие цифры не перекроют: аплодисменты болельщиков Ювентуса. — Сергей Куванжи (@sergiokuvanzhi) 3 апреля 2018 г.

Лучше бы уже Тоттенхэм прошел в 1/4, он хоть в группе Реал обыгрывал. Не говоря о том, что всеми тысячу раз обсмеянный ПСЖ против Реала смотрелся на порядок достойнее. — Виталий Пасичный (@V_pas) 3 апреля 2018 г.

Шедевральный гол гения. Можете дальше критиковать . — Игорь Кытманов (@igorkytmanov) 3 апреля 2018 г.

Просто факт: Дибала откровенно проваливает один большой матч за другим (бои локального значения в Серии А оставим за скобками). Ему уже 24 года. Лидерских качеств не было, нет и, видимо, уже не будет. А жаль. — Дмитрий Жичкин (@zhichkin23) 3 апреля 2018 г.

Похоже, именно так заканчивается последний поход за Кубком чемпионов великого Буффона. Жаль... pic.twitter.com/rIIX8K9oIR — Дмитрий Жичкин (@zhichkin23) 3 апреля 2018 г.

Майстер. Творець. І просто вже більше ніж геній. Кріштіану Роналду не кращий за Мессі. Він Кріштіану Роналду. Завжди кращий за себе самого. І це найголовніше. — Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) 3 апреля 2018 г.

Роналду превратился в русского фольклорного героя, который полсезона на печи лежит, а потом идёт Творить Добро налево-направо. — Станислав Рынкевич (@salt1s) 3 апреля 2018 г.

Буффона жалко... — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 3 апреля 2018 г.

Великий, что тут скажешь — ИльяКАЗАКОВ (@KazakovIlya1) 3 апреля 2018 г.

Никогда не был поклонником таланта Роналду, но сегодня надо просто молчать и аплодировать. — Nobel Arustamyan (@ANobelito) 3 апреля 2018 г.

Подытоживая - есть опасение, что атака сборной Аргентины Лионелю не помощник. — Владимир Стогниенко (@VStognienko) 3 апреля 2018 г.

Абсолютно ведь равная игра до бисиклеты Роналду. Вот это и есть "сделать разницу". Это гения печать. Машина — Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) 3 апреля 2018 г.

Вау. Охренеть. Не знаю, что бы сделали в моем дворе за такое. #ЮвентусРеал — Павел Занозин (@zanozin) 3 апреля 2018 г.

Роналду забил фантастический мяч, но Юля Левченко прыгает выше. #СлаваУкраїні — Oleksandr Panchuk (@panchuk1) 3 апреля 2018 г.

Однако Сережа Рамос красиво обнулился ;))) — Алексей Андронов (@Alexey_Andronov) 3 апреля 2018 г.

Криштиану стал первым, кто забил в 10 играх Лиги Чемпионов подряд. Божина! — Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) 3 апреля 2018 г.

There is only a few of us who can do that — Peter Crouch (@petercrouch) 3 апреля 2018 г.

Вкотре переконуюся, що Іско, напевно, найбільш недооцінений топ-футболіст у сучасному футболі. — Вадим Скічко (@VadymSkichko) 3 апреля 2018 г.

Теперь-то мы все умные и можем предположить, что интереснее было бы посмотреть на Реал в противоборстве с Тоттенхэмом, от которого мадридцы огребли в группе. Но автоматической замены быть не может))) — Artem Frankov (@frankov11) 3 апреля 2018 г.

Самое крутое в голе Роналду не только исполнение, а аплодисменты болельщиков Ювентуса! Это не покупается и не продаётся! Блеск — Константин Генич (@GenichK) 3 апреля 2018 г.

Реал просто сильнее. Факт. Гол Роналду это, конечно, шедевр. — Георгий Черданцев (@cherdantsev) 3 апреля 2018 г.

Напомним, в первых четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов Реал на выезде разгромил Ювентус, а Севилья на своем поле уступила Баварии.

НВ