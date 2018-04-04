Буффона жалко. Реакция соцсетей на разгромную победу Реала над Ювентусом в матче Лиги чемпионов

НВ собрал самые интересные высказывания футбольных болельщиков и экспертов в соцсетях по поводу разгромной победы Реала над Ювентусом в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.
Господь всемогущий. pic.twitter.com/Tto0k0P7Qq— Виталий Суворов (@vitalysuvorov) 3 апреля 2018 г.
«Нужно быть не классной командой, а особенной», – говорил Аллегри. Не в команде дело.— Yurii Shevchenko (@YuriiShevchenko) 3 апреля 2018 г.
Монструозная бисиклета не вывела Криштиану на новый уровень. Но он получил то, что никакие цифры не перекроют: аплодисменты болельщиков Ювентуса.— Сергей Куванжи (@sergiokuvanzhi) 3 апреля 2018 г.
Лучше бы уже Тоттенхэм прошел в 1/4, он хоть в группе Реал обыгрывал. Не говоря о том, что всеми тысячу раз обсмеянный ПСЖ против Реала смотрелся на порядок достойнее.— Виталий Пасичный (@V_pas) 3 апреля 2018 г.
Шедевральный гол гения. Можете дальше критиковать .— Игорь Кытманов (@igorkytmanov) 3 апреля 2018 г.
Просто факт: Дибала откровенно проваливает один большой матч за другим (бои локального значения в Серии А оставим за скобками). Ему уже 24 года. Лидерских качеств не было, нет и, видимо, уже не будет. А жаль.— Дмитрий Жичкин (@zhichkin23) 3 апреля 2018 г.
Похоже, именно так заканчивается последний поход за Кубком чемпионов великого Буффона. Жаль... pic.twitter.com/rIIX8K9oIR— Дмитрий Жичкин (@zhichkin23) 3 апреля 2018 г.
Майстер. Творець. І просто вже більше ніж геній. Кріштіану Роналду не кращий за Мессі. Він Кріштіану Роналду. Завжди кращий за себе самого. І це найголовніше.— Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) 3 апреля 2018 г.
Роналду превратился в русского фольклорного героя, который полсезона на печи лежит, а потом идёт Творить Добро налево-направо.— Станислав Рынкевич (@salt1s) 3 апреля 2018 г.
Буффона жалко...— Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 3 апреля 2018 г.
Великий, что тут скажешь— ИльяКАЗАКОВ (@KazakovIlya1) 3 апреля 2018 г.
Никогда не был поклонником таланта Роналду, но сегодня надо просто молчать и аплодировать.— Nobel Arustamyan (@ANobelito) 3 апреля 2018 г.
Подытоживая - есть опасение, что атака сборной Аргентины Лионелю не помощник.— Владимир Стогниенко (@VStognienko) 3 апреля 2018 г.
Теперь Буффон видел всё!— Sergey Akulinin (@S_Akulinin) 3 апреля 2018 г.
Можно завешать карьеру #ЮвентусРеал pic.twitter.com/RExzZuJYUY
Абсолютно ведь равная игра до бисиклеты Роналду. Вот это и есть "сделать разницу". Это гения печать. Машина— Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) 3 апреля 2018 г.
Вау. Охренеть. Не знаю, что бы сделали в моем дворе за такое. #ЮвентусРеал— Павел Занозин (@zanozin) 3 апреля 2018 г.
Роналду забил фантастический мяч, но Юля Левченко прыгает выше. #СлаваУкраїні— Oleksandr Panchuk (@panchuk1) 3 апреля 2018 г.
Однако Сережа Рамос красиво обнулился ;)))— Алексей Андронов (@Alexey_Andronov) 3 апреля 2018 г.
Криштиану стал первым, кто забил в 10 играх Лиги Чемпионов подряд. Божина!— Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) 3 апреля 2018 г.
There is only a few of us who can do that— Peter Crouch (@petercrouch) 3 апреля 2018 г.
Вкотре переконуюся, що Іско, напевно, найбільш недооцінений топ-футболіст у сучасному футболі.— Вадим Скічко (@VadymSkichko) 3 апреля 2018 г.
Теперь-то мы все умные и можем предположить, что интереснее было бы посмотреть на Реал в противоборстве с Тоттенхэмом, от которого мадридцы огребли в группе. Но автоматической замены быть не может)))— Artem Frankov (@frankov11) 3 апреля 2018 г.
Самое крутое в голе Роналду не только исполнение, а аплодисменты болельщиков Ювентуса! Это не покупается и не продаётся! Блеск— Константин Генич (@GenichK) 3 апреля 2018 г.
Реал просто сильнее. Факт. Гол Роналду это, конечно, шедевр.— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 3 апреля 2018 г.
Напомним, в первых четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов Реал на выезде разгромил Ювентус, а Севилья на своем поле уступила Баварии.
НВ
Комментарии
Правила комментирования