Буффона жалко. Реакция соцсетей на разгромную победу Реала над Ювентусом в матче Лиги чемпионов

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Реал практически решил вопрос выхода в полуфинал Лиги чемпионов в первом четвертьфинальном матче против Ювентуса

Реал практически решил вопрос выхода в полуфинал Лиги чемпионов в первом четвертьфинальном матче против Ювентуса

НВ собрал самые интересные высказывания футбольных болельщиков и экспертов в соцсетях по поводу разгромной победы Реала над Ювентусом в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

Напомним, в первых четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов Реал на выезде разгромил Ювентус, а Севилья на своем поле уступила Баварии.

НВ

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове