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Буффон в костюме Санта-Клауса сделал детям сюрприз перед Рождеством - видео

Сегодня, 20:13
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Фото: ФК Пари Сен-Жермен

Буффон осчастливил детей

Известный итальянский вратарь французского Пари Сен-жермен Джанлуиджи Буффон, а также его партнеры по клубу защитник Тиаго Силва и полузащитники Анхель Ди Мария и Кристофер Нкунку поздравили детей с Рождеством.

Буффон в образе Санта Клауса поздоровался с детьми и сделал им неожиданный сюрприз, пригласив в команту Тиаго Силву, Ди Марию и Нкунку, одетых в праздничные свитера. Футболисты устроили детям настоящий праздник, вручив им клубные именные футболки и другие подарки.

Ранее ПСЖ стал одним из участников 1/8 финала Лиги чемпионов, а по итогам жеребьевки получил в соперники на этой стадии английский Манчестер Юнайтед.

Теги:   Джанлуиджи Буффон Рождество ПСЖ (Paris SG)

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