Буффон в костюме Санта-Клауса сделал детям сюрприз перед Рождеством - видео Сегодня, 20:13 141 Цей матеріал також доступний українською Фото: ФК Пари Сен-Жермен Буффон осчастливил детей

Известный итальянский вратарь французского Пари Сен-жермен Джанлуиджи Буффон, а также его партнеры по клубу защитник Тиаго Силва и полузащитники Анхель Ди Мария и Кристофер Нкунку поздравили детей с Рождеством.

Буффон в образе Санта Клауса поздоровался с детьми и сделал им неожиданный сюрприз, пригласив в команту Тиаго Силву, Ди Марию и Нкунку, одетых в праздничные свитера. Футболисты устроили детям настоящий праздник, вручив им клубные именные футболки и другие подарки.

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Un Noël que ces enfants ne risquent pas d'oublier de sitôt... ☺



Notre @gianluigibuffon a revêtu son plus beau costume pour l'occasion! 24 декабря 2018 г.

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