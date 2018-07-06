06 июля 2018, пятница

Буффон подписал контракт с грандом европейского футбола

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Джанлуиджи Буффон - игрок ПСЖ
Фото: ФК ПСЖ

Джанлуиджи Буффон - игрок ПСЖ

Голкипер Джанлуиджи Буффон официально стал игроком французкого ПСЖ, сообщает официальный сайт парижского клуба.

Экс-вратарь Ювентуса подписал с ПСЖ однолетний контракт с возможностью продления соглашения еще на год.

Раньше СМИ сообщали, что зарплата Джанлуиджи Буффона в ПСЖ составит 8 млн евро в год. Трансфер итальянского вратаря обошелся ПСЖ бесплатно, поскольку у игрока завершился контракт с Ювентусом и он получил статус свободного агента

Сообщается, что за свою карьеру Буффон сыграл 1051 матч и выиграл 23 трофеев.

В мае Буффон заявил о том, что покинет Ювентус по окончании этого сезона.

Позже появилась информация, что 40-летний вратарь близок к переходу в парижский ПСЖ. Сообщалось, что ему предложен двухлетний контракт, а переговоры между сторонами находятся на завершающей стадии.

Ранее сообщалось, что Ювентус объявил о подписании   вратаря Дженоа Маттиа Перина, который должен заменить Джанлуиджи Буффона.

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