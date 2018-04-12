Буффон о пенальти в матче Реал - Ювентус: У арбитра вместо сердца - мусорное ведро

Буффон (в черном) считает, что арбитр не готовился к игре

Вратарь Ювентуса Джанлуиджи Буффон раскритиковал рефери ответного поединка четвертьфинала Лиги чемпионов Майкла Оливера за назначение им пенальти на последних минутах игры в ворота его команды, который вывел Реал в следующий раунд.

По мнению голкипера, ни один человек не может подвести к неудаче какую-то из команд подобным решением, сообщает The Guardian. Ветеран итальянского клуба убежден, что Оливер должен стать в угол за этот вердикт, "как делает он сам", поскольку тот не знал, где находится, какие соперники противостоят друг другу, да и вообще "ни черта" не знал.

"Чтобы назначить такой сомнительный или сверхсомнительный пенальти как раз перед финальным свистком и разрушить работу команды, которая отдала на поле всю себя, нужно иметь мусорное ведро вместо сердца", - отметил Буффон.

Первый номер Ювентуса добавил, что арбитру нужно готовиться к такой игре, смотреть события первого матча и видеть, что за "такое же" нарушение не ставился пенальти в ворота Реала.

"И особенно нужно быть личностью для работы в таком матче, ведь если этого нет, то лучше смотреть игру на трибунах с женой, детьми и есть чипсы", - считает Буффон.

В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов Реал проиграл Ювентусу 1:3, но по сумме двух поединков со счетом 4:3 прошел в полуфинал. Победу мадридскому клубу принес точный удар Криштиану Роналду с пенальти, назначенного на последних минутах основного времени за спорное нарушение правил Мехди Бенатья на Лукасе Васкесе в собственной штрафной. После эмоционального возмущения Буффона Оливер удалил его с поля.