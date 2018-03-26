Будут изменения в составе. Шевченко прокомментировал следующий поединок сборной Украины

Шевченко отметил, что в команде нет травмированных, и она подходит к матчу против Японии в хорошем состоянии

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о перспективах сборной Украины в товарищеском матче против Японии, который состоится во вторник, 27 марта.

Слова Шевченко приводит XSport.

Главный тренер сборной заявил, что в команде нет травмированных, и она подходит к матчу в хорошем состоянии.

Также он отметил украинских игроков, которые выступают в чемпионате Бельгии, заявив, что это хороший старт для молодых игроков, ведь оттуда они могут уехать в более сильные чемпионаты.

"Завтра однозначно будут изменения в сравнении с тем составом, что играл против Саудовской Аравии. Дадим возможность показать себя тем игрокам, кто не сыграл полноценно.

Тренер просматривает футболистов, есть определенный соревновательный процесс. Наша задача — просмотреть кандидатов, нашу игру. Даже если это спарринг, результат будет иметь огромный смысл", - сказал Шевченко про состав сборной на следующий матч.

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал главной проблемой игроков сборной в товарищеском матче против Саудовской Аравии плохую реализацию моментов.