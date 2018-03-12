Будем показывать свой футбол. Фонсека поделился ожиданиями от ответного поединка Лиги Чемпионов

Фонсека порадовался, что все игроки команды подходят к матчу в оптимальных кондициях и без травм

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека прокомментировал предстоящий ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Ромы.

Его слова приводит Sport Arena.

Он отметил, что понимает, что Шахтер столкнется со сложностями в игре. Он отметил, что итальянская команда уже прошла группу с Челси и Атлетико, и это доказывает их силу.

Также Фонсека порадовался, что все игроки команды подходят к матчу в оптимальных кондициях и без травм.

"Я смотрел прогноз погоды и вроде бы не должно быть дождя. Но если он и будет, то никак не повлияет на нас. Шахтер приехал сюда показывать свой привычный футбол. Ни в коем случае не приехали лишь с целью защищать результат первой игры. Будем показывать свой футбол и не прятаться от игры", - сказал главный тренер горняков.

Также Фонсека прокомментировал интерес к его персоне других клубов - он отметил, что на данный момент сосредоточен исключительно на своей настоящей работе.

Ранее Шахтер огласил полную заявку команды на ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против Ромы, который состоится завтра, 13 марта, в Риме.