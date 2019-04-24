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Будем бороться до конца. Хацкевич прокомментировал ничью в матче Динамо - Шахтер

Вчера, 23:04
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Будем бороться до конца. Хацкевич прокомментировал ничью в матче Динамо - Шахтер - фото

ФК Динамо

Хацкевич посетовал на проблему с травмированными нападающими

Наставник Динамо Александр Хацкевич высказался по поводу ничьей в поединке 25-го тура украинской Премьер-лиги против Шахтера.

Специалист признался, что в первом тайме его подопечные были скованными, поэтому не проявили агрессии и медленно переходили из обороны в атаку, сообщает официальный сайт киевского клуба.

Рулевой Динамо пожаловался, что в команде есть проблема с нападающими из-за травм, поэтому в конце игры тренерский штаб раздумывал над выходом на поле защитника, чтобы устроить штурм чужих ворот, но Шахтер сбивал темп.

Объясняя замену Беньямина Вербича, наставник хозяев заявил, что тот сам попросил замену вследствие повреждения и изначально не был готов на все сто.

"Экспериментировать [с составом] нет времени. Да, семь очков [отрыва] – в пользу Шахтера. Будем бороться до конца", - резюмировал Хацкевич. 

Пенальти на последней минуте не помог Шахтеру победить Динамо в матче украинской Премьер-лиги - 0:0.

Теги:   Александр Хацкевич ФК Шахтер ФК Динамо (Киев) Премьер-лига Украины Футбол

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