Будем биться до конца. Зинченко прокомментировал разгром Манчестер Сити Челси Вчера, 23:32 286 Цей матеріал також доступний українською EPA Зинченко (в центре) отметился двумя голевыми передачами EPA

Украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко поделился впечатлениями по поводу разгрома Челси в 26-м туре английской Премьер-лиги.



На своей странице в Instagram 22-летний футболист назвал крупную победу над лондонской командой "чертовски важными" тремя очками.

"Мы будем биться до конца!", - заверил Зинченко.

В комментарии BBC полузащитник назвал нападающего своего клуба Серхио Агуэро, который забил три мяча, живой легендой и голевой машиной.

"Он просто в огне, и мы рады за него", - резюмировал Зинченко.

Сегодня, 10 февраля, полузащитник сборной Украины поучаствовал в трех голевых атаках своей команды, отметившись двумя ассистами, чем помог Манчестер Сити разгромить Челси со счетом 6:0 и вернуть лидерство в английской Премьер-лиге.