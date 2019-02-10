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Будем биться до конца. Зинченко прокомментировал разгром Манчестер Сити Челси

Вчера, 23:32
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EPA

Зинченко (в центре) отметился двумя голевыми передачами

Украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко поделился впечатлениями по поводу разгрома Челси в 26-м туре английской Премьер-лиги.

На своей странице в Instagram 22-летний футболист назвал крупную победу над лондонской командой "чертовски важными" тремя очками.

"Мы будем биться до конца!", - заверил Зинченко.

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Fu***** important 3 points 🔥🔥🔥 We gonna fight until the end! @mancity

Публикация от Oleksandr Zinchenko (@zinchenko_96)

В комментарии BBC полузащитник назвал нападающего своего клуба Серхио Агуэро, который забил три мяча, живой легендой и голевой машиной. 

"Он просто в огне, и мы рады за него", - резюмировал Зинченко. 

Сегодня, 10 февраля, полузащитник сборной Украины поучаствовал в трех голевых атаках своей команды, отметившись двумя ассистами, чем помог Манчестер Сити разгромить Челси со счетом 6:0 и вернуть лидерство в английской Премьер-лиге.

Теги:   Английская Премьер-лига ФК Челси Манчестер Сити Александр Зинченко Футбол

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