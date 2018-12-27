Бразильского футболиста приговорили к семи с половиной годам тюрьмы за ограбление Сегодня, 19:15 50 Цей матеріал також доступний українською Фото: Эвертон Элено via Facebook Эвертон Элено будет проводить в тюрьме по полдня

Бразильский футболист Эвертон Элено получил 7,5 лет тюрьмы за ограбление.

28-летнего футболиста, который до этого выступал в клубе третьего бразильского дивизиона Ботафого (Сан-Паулу), засудили за ограбление с применением насилия, которое он совершил вместе со своим другом, сообщает Globo Esporte.

Элено будет отбывать наказание в тюрьме полуоткрытого типа. Футболист будет проводить в месте лишения свободы по полдня. Адвокат футболиста Меомия Маркес планирует обжаловать данное решение.

Напомним, в октябре этого года тверской суд Москвы арестовал на два месяца российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева за избиение чиновника министерства промышленности и торговли РФ Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Позже суд принял решение продлить арест двух скандальных российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, против которых заведены уголовные дела по статьям о побоях и хулиганство, до 8 февраля 2019 года.