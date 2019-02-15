Бразильский клуб задумал обмен игроками с Динамо - СМИ
Бразильский Сантос намерен обменять полузащитника Витора Буэно на его коллегу по амплуа из Динамо Дерлиса Гонсалеса, сообщает Cidadeverde.com.
По информации портала, клуб из штата Сан-Паулу впечатлен выступлениями парагвайца, который в 2019 году забил четыре мяча и отметился двумя результативными пасами.
Сантос арендовал Гонсалеса у Динамо до лета 2020-го года в обмен на Витора Буэно, который был арендован украинской стороной на такой же срок.
Как отмечает медиа, помешать обмену футболистов может стать то, что бразилец не проявляет себя должны образом в киевской команде, сыграв только 143 минуты без результативных действий.
В мае 2018-го года Дерлис Гонсалес сообщил о желании в летнее трансферное окно сменить клуб. Он заявил, что в киевской команде ему не комфортно, поэтому он хочет сменить обстановку.
В июле парагвайский полузащитник стал игроком бразильского Сантоса.