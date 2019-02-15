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Бразильский клуб задумал обмен игроками с Динамо - СМИ

Сегодня, 20:54
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ФК Динамо

Витор Буэно сыграл за Динамо 143 минуты

Бразильский Сантос намерен обменять полузащитника Витора Буэно на его коллегу по амплуа из Динамо Дерлиса Гонсалеса, сообщает Cidadeverde.com.

По информации портала, клуб из штата Сан-Паулу впечатлен выступлениями парагвайца, который в 2019 году забил четыре мяча и отметился двумя результативными пасами.

Сантос арендовал Гонсалеса у Динамо до лета 2020-го года в обмен на Витора Буэно, который был арендован украинской стороной на такой же срок.

Как отмечает медиа, помешать обмену футболистов может стать то, что бразилец не проявляет себя должны образом в киевской команде, сыграв только 143 минуты без результативных действий.

В мае 2018-го года Дерлис Гонсалес сообщил о желании в летнее трансферное окно сменить клуб. Он заявил, что в киевской команде ему не комфортно, поэтому он хочет сменить обстановку.

В июле парагвайский полузащитник стал игроком бразильского Сантоса.

Теги:   Трансферы Дерлис Гонсалес ФК Динамо (Киев) Футбол

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