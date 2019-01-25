Бразильский клуб отверг предложение Шахтера в 12 млн евро за 18-летнего игрока - СМИ Вчера, 01:01 543 Цей матеріал також доступний українською ФК Гремио Тете (слева) еще даже не выступает за первую команду Гремио ФК Гремио

Бразильский Гремио отказал Шахтеру в продаже 18-летнего нападающего Тете за 12 миллионов евро, сообщает Gazeta Esportiva.



По информации издания, руководство клуба из Порту-Алегри не заинтересовано в переговорах о трансфере футболиста за такую сумму.

Как отмечает медиа, сумма необходимой компенсации за игрока, которая прописана в его контракте, составляет 100 миллионов евро.

Примечательно, что 18-летний Тете еще даже не выступает за первую команду Гремио, хотя уже привлекается под знамена молодежной сборной Бразилии.

Сообщалось, что 18-летний полузащитник португальского Эшторила Маркуш Антонио этой зимой станет игроком Шахтера.

Ранее донецкий клуб объявил о приобретении полузащитника израильского Маккаби из Петах-Тиквы Манора Соломона, подписании нападающего Карпат Даниила Сикана и переходе защитника Александрии Валерия Бондаренко.

