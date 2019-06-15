Бразильский клуб нацелился на защитника Динамо — СМИ
Интернасьонал хочет подписать защитника Динамо Сидклея, сообщает SCInternacional.net со ссылкой на О Bairrista.
По информации ресурса, бразильский клуб уже ведет переговоры с украинской стороной по поводу трансфера 26-летнего футболиста обороны.
Вместе с тем, отмечает медиа, стороны не могут прийти к согласию, поскольку Интернасьонал хочет арендовать игрока, а Динамо согласно только на его продажу.
Зимой сообщалось, что Динамо обсуждает переход Сидклея в бразильский Сантос.
Защитник перебрался в киевский клуб летом 2018-го года, заключив трудовой договор на пять сезонов — до лета 2023-го года.
Вице-президент Динамо Евгений Красников отрицал слухи о том, что у него возник конфликт с главным тренером команды Александром Хацкевичем, из-за чего последний не использовал бразильских игроков.