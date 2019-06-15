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Бразильский клуб нацелился на защитника Динамо — СМИ

Сегодня, 14:52
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Бразильский клуб нацелился на защитника Динамо — СМИ - фото

ФК Динамо

Динамо готово продать Сидклея — медиа

Интернасьонал хочет подписать защитника Динамо Сидклея, сообщает SCInternacional.net со ссылкой на О Bairrista.

По информации ресурса, бразильский клуб уже ведет переговоры с украинской стороной по поводу трансфера 26-летнего футболиста обороны.

Вместе с тем, отмечает медиа, стороны не могут прийти к согласию, поскольку Интернасьонал хочет арендовать игрока, а Динамо согласно только на его продажу.

Зимой сообщалось, что Динамо обсуждает переход Сидклея в бразильский Сантос.

Защитник перебрался в киевский клуб летом 2018-го года, заключив трудовой договор на пять сезонов — до лета 2023-го года.

Вице-президент Динамо Евгений Красников отрицал слухи о том, что у него возник конфликт с главным тренером команды Александром Хацкевичем, из-за чего последний не использовал бразильских игроков.

Теги:   Трансферы ФК Динамо (Киев) Футбол

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