09 июля 2018, понедельник

Бразильский защитник отправился в Украину для перехода в Динамо

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Сидклей (справа) в ближайшее время должен стать игроком Динамо

Сидклей (справа) в ближайшее время должен стать игроком Динамо

Защитник бразильского Атлетико Паранаэнсе Сидклей вылетел в Украину для того, чтобы оформить свой трансфер в Динамо.

Это дал понять сам 25-летний футболист, когда выложил в Instagram фотографию из аэропорта в городе Куритиба. Он добавил эмодзи самолета и хэштег Украины, а также признался, что будет скучать за семьей.

Журналист Кирилл Крыжановский на своей странице в Facebook сообщил, что Сидклей подпишет контракт с киевским клубом в ближайшие дни, а сумма перехода составит 5 млн евро.

Президент Коринтианса, где игрок выступал на правах аренды, Андрес Санчес подтвердил Meu Timao, что защитник покидает команду. По его словам, другой клуб сделал предложение по исполнителю, а у них не было денег на его выкуп.

Недавно появилась информация, что Динамо, Шахтер и российский Зенит сделали предложение Атлетико Паранаэнсе по поводу приобретения защитника.

По данным медиа, предложение киевского клуба является наиболее привлекательным. Отмечалось, что Атлетико Паранаэнсе оценивает игрока в 4 млн евро.

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