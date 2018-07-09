Бразильский защитник отправился в Украину для перехода в Динамо

Защитник бразильского Атлетико Паранаэнсе Сидклей вылетел в Украину для того, чтобы оформить свой трансфер в Динамо.

Это дал понять сам 25-летний футболист, когда выложил в Instagram фотографию из аэропорта в городе Куритиба. Он добавил эмодзи самолета и хэштег Украины, а также признался, что будет скучать за семьей.

Журналист Кирилл Крыжановский на своей странице в Facebook сообщил, что Сидклей подпишет контракт с киевским клубом в ближайшие дни, а сумма перехода составит 5 млн евро.

Президент Коринтианса, где игрок выступал на правах аренды, Андрес Санчес подтвердил Meu Timao, что защитник покидает команду. По его словам, другой клуб сделал предложение по исполнителю, а у них не было денег на его выкуп.

Недавно появилась информация, что Динамо, Шахтер и российский Зенит сделали предложение Атлетико Паранаэнсе по поводу приобретения защитника.

По данным медиа, предложение киевского клуба является наиболее привлекательным. Отмечалось, что Атлетико Паранаэнсе оценивает игрока в 4 млн евро.