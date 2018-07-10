Бразильский защитник объявил о своем переходе в Динамо

Бразильский защитник Сидклей сообщил о том, что станет игроком Динамо.

В своем аккаунте в Instagram футболист подтвердил, что прощается с Коринтиансом, где провел лишь несколько месяцев, и поблагодарил клуб за возможность надеть его футболку.

Также оборонец признался, что ценит любовь, которую получал в Атлетико Паранаэнсе, где выступал на правах аренды перед тем, как перейти в киевский коллектив.

"Динамо – это мой новый вызов. Я попросил у Бога мудрости и смирения, чтобы двигаться дальше", - добавил Сидклей.

Недавно появилась информация, что Динамо, Шахтер и российский Зенит сделали предложение по поводу приобретения защитника. По данным медиа, предложение киевского клуба является наиболее привлекательным. Отмечалось, что Коринтианс оценивает игрока в 4 млн евро.

Позже Сидклей вылетел в Украину для того, чтобы оформить свой трансфер в Динамо.