10 июля 2018, вторник

Бразильский защитник объявил о своем переходе в Динамо

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Сидклей (в центре) называет переход в Динамо новым вызовом

Сидклей (в центре) называет переход в Динамо новым вызовом

Бразильский защитник Сидклей сообщил о том, что станет игроком Динамо.

В своем аккаунте в Instagram футболист подтвердил, что прощается с Коринтиансом, где провел лишь несколько месяцев, и поблагодарил клуб за возможность надеть его футболку.

Также оборонец признался, что ценит любовь, которую получал в Атлетико Паранаэнсе, где выступал на правах аренды перед тем, как перейти в киевский коллектив.

"Динамо – это мой новый вызов. Я попросил у Бога мудрости и смирения, чтобы двигаться дальше", - добавил Сидклей.

Недавно появилась информация, что Динамо, Шахтер и российский Зенит сделали предложение по поводу приобретения защитника. По данным медиа, предложение киевского клуба является наиболее привлекательным. Отмечалось, что Коринтианс оценивает игрока в 4 млн евро.

Позже Сидклей вылетел в Украину для того, чтобы оформить свой трансфер в Динамо.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове