Бразильский полузащитник заявил об отказе Барселоне ради Шахтера

Атакующий полузащитник Сан-Паулу Маркиньос Сиприано заявил о том, что отказал Барселоне и подписал предварительный контракт с Шахтером.

В комментарии Yahoo Esportes бразильский футболист признался, что станет игроком донецкого клуба после 15 сентября, когда закончится его соглашение с Сан-Паулу.

По словам 19-летнего игрока, им интересовались многие клубы, но официальные предложения сделали чемпионы Испании и Украины.

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"Я предпочел Шахтер из-за его проекта, который очаровал меня и мою семью. Решение связано не с деньгами, а со среднесрочными и долгосрочными перспективами", - добавил Сиприано.

Полузащитник отметил, что его привлекают перспективы выступать в Лиге чемпионов, а также играть в клубе, который хорошо работает с молодыми бразильскими исполнителями.

Ранее СМИ писали, что Шахтер близок к подписанию контракта с Маркиньосом Сиприано.