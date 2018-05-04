Бразильский полузащитник заявил об отказе Барселоне ради Шахтера

Атакующий полузащитник Сан-Паулу Маркиньос Сиприано заявил о том, что отказал Барселоне и подписал предварительный контракт с Шахтером.
В комментарии Yahoo Esportes бразильский футболист признался, что станет игроком донецкого клуба после 15 сентября, когда закончится его соглашение с Сан-Паулу.
По словам 19-летнего игрока, им интересовались многие клубы, но официальные предложения сделали чемпионы Испании и Украины.
"Я предпочел Шахтер из-за его проекта, который очаровал меня и мою семью. Решение связано не с деньгами, а со среднесрочными и долгосрочными перспективами", - добавил Сиприано.
Полузащитник отметил, что его привлекают перспективы выступать в Лиге чемпионов, а также играть в клубе, который хорошо работает с молодыми бразильскими исполнителями.
Ранее СМИ писали, что Шахтер близок к подписанию контракта с Маркиньосом Сиприано.
Комментарии
Правила комментирования