Бразильский полузащитник прошел медосмотр для перехода в Шахтер - СМИ

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Майкон прошел медосмотр на прошлой неделе - медиа
Фото: ФК Коринтианс

Майкон прошел медосмотр на прошлой неделе - медиа

Бразильский полузащитник Коринтианса Майкон прошел медосмотр для своего перехода в Шахтер, сообщает Globo.

По информации медиа, медобследование 20-летнего футболиста состоялось в Сан-Паулу на прошлой неделе. В Бразилии данную процедуру проходят весной те игроки, которые летом меняют клуб.

Как отмечает издание, Коринтианс настроен оптимистично по поводу продажи исполнителя. Ожидается, что полузащитник обойдется чемпиону Украины в 6 млн евро.

В лагере бразильского клуба подтвердили Globo, что стороны действительно ведут переговоры по трансферу Майкона.

Сообщалось, что Шахтер уже согласовал с Коринтиансом приобретение полузащитника за шесть миллионов евро.

Также СМИ писали, что донецкий клуб близок к подписанию контракта с молодым фланговым бразильским нападающим Сан-Паулу Маркиньосом Сиприано.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове