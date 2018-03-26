Бразильский полузащитник прошел медосмотр для перехода в Шахтер - СМИ

Бразильский полузащитник Коринтианса Майкон прошел медосмотр для своего перехода в Шахтер, сообщает Globo.

По информации медиа, медобследование 20-летнего футболиста состоялось в Сан-Паулу на прошлой неделе. В Бразилии данную процедуру проходят весной те игроки, которые летом меняют клуб.

Как отмечает издание, Коринтианс настроен оптимистично по поводу продажи исполнителя. Ожидается, что полузащитник обойдется чемпиону Украины в 6 млн евро.

В лагере бразильского клуба подтвердили Globo, что стороны действительно ведут переговоры по трансферу Майкона.

Сообщалось, что Шахтер уже согласовал с Коринтиансом приобретение полузащитника за шесть миллионов евро.

Также СМИ писали, что донецкий клуб близок к подписанию контракта с молодым фланговым бразильским нападающим Сан-Паулу Маркиньосом Сиприано.