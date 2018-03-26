Бразильский полузащитник прошел медосмотр для перехода в Шахтер - СМИ

Бразильский полузащитник Коринтианса Майкон прошел медосмотр для своего перехода в Шахтер, сообщает Globo.
По информации медиа, медобследование 20-летнего футболиста состоялось в Сан-Паулу на прошлой неделе. В Бразилии данную процедуру проходят весной те игроки, которые летом меняют клуб.
Как отмечает издание, Коринтианс настроен оптимистично по поводу продажи исполнителя. Ожидается, что полузащитник обойдется чемпиону Украины в 6 млн евро.
В лагере бразильского клуба подтвердили Globo, что стороны действительно ведут переговоры по трансферу Майкона.
Сообщалось, что Шахтер уже согласовал с Коринтиансом приобретение полузащитника за шесть миллионов евро.
Также СМИ писали, что донецкий клуб близок к подписанию контракта с молодым фланговым бразильским нападающим Сан-Паулу Маркиньосом Сиприано.
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