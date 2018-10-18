Бразильский полузащитник предпочел итальянский клуб Динамо и Шахтеру

Полузащитник бразильского Фламенго Лукас Пакета, интерес к которому Динамо и Шахтеру приписывали СМИ, в январе 2019 года перейдет в Милан.

По словам исполнительного директора клуба из Рио-де-Жанейро Бруно Спинделы, финансовая выгода от продажи 21-летнего футболиста оказалась очень большой, сообщает официальный сайт Фламенго.

Функционер отметил, что по трансферу полузащитника было получено множество предложений. Вице-президент клуба Рикардо Ломба заверил, что руководство хотело продлить контракт с Пакетой, но тот мечтал играть в Европе.

По информации Globo Esporte, подписание футболиста обошлось Милану в 35 миллионов евро.

Сообщалось, что Динамо не смогло договориться о приобретении игрока Фламенго, который требовал за футболиста как минимум 30 миллионов евро.

Позже СМИ узнали, что бывшую трансферную цель киевского клуба в лице Пакеты намерен приобрести Шахтер.