Бразильский полузащитник предпочел итальянский клуб Динамо и Шахтеру

Полузащитник бразильского Фламенго Лукас Пакета, интерес к которому Динамо и Шахтеру приписывали СМИ, в январе 2019 года перейдет в Милан.
По словам исполнительного директора клуба из Рио-де-Жанейро Бруно Спинделы, финансовая выгода от продажи 21-летнего футболиста оказалась очень большой, сообщает официальный сайт Фламенго.
Функционер отметил, что по трансферу полузащитника было получено множество предложений. Вице-президент клуба Рикардо Ломба заверил, что руководство хотело продлить контракт с Пакетой, но тот мечтал играть в Европе.
По информации Globo Esporte, подписание футболиста обошлось Милану в 35 миллионов евро.
Сообщалось, что Динамо не смогло договориться о приобретении игрока Фламенго, который требовал за футболиста как минимум 30 миллионов евро.
Позже СМИ узнали, что бывшую трансферную цель киевского клуба в лице Пакеты намерен приобрести Шахтер.
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