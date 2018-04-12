Бразильский полузащитник о переходе в Шахтер: все еще жду ответа от клубов

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В Шахтере Майкон может стать потенциальной заменой для своего соотечественника Фреда
Фото: ESPN

В Шахтере Майкон может стать потенциальной заменой для своего соотечественника Фреда

Центральный полузащитник Коринтианса Майкон заявил, что открыт для переговоров и готов перейти в Шахтер, хотя и не имеет никаких договоренностей с украинской командой.
 

Слова хавбека приводит Gazeta Esportiva

"Я не проходил никаких медицинских осмотров для Шахтера. Клуб уже опубликовал официальную информацию о том, что обе стороны ведут переговоры.

Я жду ответа от клубов и сам еще должен все обдумать. Сделка должна удовлетворить и клуб, и меня. Я не тороплюсь, я еще слишком молод и у меня долгосрочный контракт", – сказал Майкон.

Майкон может стать потенциальной заменой для своего соотечественника Фреда, которым интересуются английские гранды из Манчестера - Юнайтед и Сити. 

Ранее Шахтер согласовал с Коринтиансом приобретение полузащитника Майкона за 6 миллионов евро.

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