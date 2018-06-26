Бразильский клуб собрался переманить ключевого полузащитника Шахтера - СМИ

Переговоры о возможной аренде Тайсона (второй справа) пройдут в ближайшие дни - медиа

Интернасьонал проведет переговоры с Шахтером по поводу аренды его полузащитника Тайсона, сообщает Informativo Inter‏.

По информации аккаунта в Twitter, который специализируется на новостях о бразильской команде, президент Интернасьонала Марсело Медейрош проведет прямые переговоры с генеральным директором чемпиона Украины Сергеем Палкиным.

Как отмечает Informativo Inter, обсуждение потенциального трансфера 30-летнего футболиста начнется в ближайшие дни. Речь идет о возможной аренде игрока, чей контракт действует до 2021 года.

На прошлой неделе СМИ узнали, что вслед за полузащитниками Фредом и Бернардом, а также нападающим Факундо Феррейрой, Шахтер может покинуть еще один иностранный исполнитель средней линии Тайсон, который готов к предложениям других клубов, чтобы перейти в более сильное национальное первенство.

В случае ухода 30-летнего игрока, заменить его может Рожер Гедеш из Атлетико Минейро, над трансфером которого работает новый глава скаутской службы "Горняков" Жозе Боту. В этом ему помогает бизнесмен Франк Энуда.

Сообщалось, что Шахтер всерьез нацелен на приобретение Рожера Гедеша, ради чего готов платить 21-летнему футболисту в шесть раз большую зарплату, чем он получает в своем клубе.