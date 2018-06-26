Бразильский клуб собрался переманить ключевого полузащитника Шахтера - СМИ

Интернасьонал проведет переговоры с Шахтером по поводу аренды его полузащитника Тайсона, сообщает Informativo Inter.
По информации аккаунта в Twitter, который специализируется на новостях о бразильской команде, президент Интернасьонала Марсело Медейрош проведет прямые переговоры с генеральным директором чемпиона Украины Сергеем Палкиным.
Как отмечает Informativo Inter, обсуждение потенциального трансфера 30-летнего футболиста начнется в ближайшие дни. Речь идет о возможной аренде игрока, чей контракт действует до 2021 года.
На прошлой неделе СМИ узнали, что вслед за полузащитниками Фредом и Бернардом, а также нападающим Факундо Феррейрой, Шахтер может покинуть еще один иностранный исполнитель средней линии Тайсон, который готов к предложениям других клубов, чтобы перейти в более сильное национальное первенство.
В случае ухода 30-летнего игрока, заменить его может Рожер Гедеш из Атлетико Минейро, над трансфером которого работает новый глава скаутской службы "Горняков" Жозе Боту. В этом ему помогает бизнесмен Франк Энуда.
Сообщалось, что Шахтер всерьез нацелен на приобретение Рожера Гедеша, ради чего готов платить 21-летнему футболисту в шесть раз большую зарплату, чем он получает в своем клубе.
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