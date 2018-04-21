Бразильский футбольный клуб показал рекламу на футболках с помощью пота игроков

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Сначала реклама на футболках Коринтианса не просматривалась
Фото: ФК Коринтианс

Сначала реклама на футболках Коринтианса не просматривалась

Действующий чемпион Бразилии Коринтианс оригинально продемонстрировал рекламу на своих игровых футболках.

Как сообщает Sports.ru, 15 апреля Коринтианс сыграл против Флуминенсе в особой форме. Сначала она выглядела так, будто спонсорский логотип на ней был заклеен белой лентой, но на самом деле он был выполнен из специального материала. Чем сильнее футболка пропитывалась потом, тем сильнее был виден логотип спонсора - стирального порошка Omo.

К концу матча рекламу было видно уже довольно хорошо.

Фото - ФК Коринтианс

Примечательно, что у Коринтианса нет постоянного титульного спонсора, это была разовая акция. На следующую игру игроки вышли уже без рекламы на форме.

Напомним, на этой неделе Шахтер уже заплатил Коринтиансу 3,3 миллиона евро за бразильского полузащитника Майкона, что является половиной от общей суммы трансфера.

Ранее СМИ сообщали, что чемпион Украины согласовал с Коринтиансом приобретение полузащитника за шесть миллионов евро.

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