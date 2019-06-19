Бразилия сенсационно оступилась на Венесуэле в матче Копа Америка Сегодня, 15:34 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Rodolfo Buhrer Сборная Бразилии остается лидером своей группы, несмотря на потерю очков REUTERS/Rodolfo Buhrer

В поединке второго тура группового этапа Кубка Южной Америки сборная Бразилии сенсационно не сумела победить Венесуэлу — 0:0.



Фаворит и хозяин турнира на протяжении всего матча имел игровое и территориальное преимущество, но так и не сумел пробить ворота соперника.

Бразилия — Венесуэла 0:0

Бразилия: Алиссон — Дани Алвес, Тиаго Силва, Маркиньос, Филипе Луис — Каземиро (Фернандиньо, 57), Артур — Ришарлисон (Габриэл Жезус, 46), Коутиньо, Нерес (Эвертон, 72) — Фирмино

Венесуэла: Фариньес — Росалес, Осорио, Вильянуэва, Эрнандес — Мачис (Фигера, 76), Эррера (Сотельдо, 66), Ринкон, Морено, Мурильо — Рондон (Мартинес, 85)

Предупреждены: Каземиро — Мурильо, Фигера

Сборная Бразилии остается на первом месте группы A с четырьмя очками в активе, но ее догнала команда Перу, у которой столько же баллов, но хуже разница мячей.

Подопечные Рикардо Гареки победили Боливию со счетом 3:1, хотя именно они пропустили первыми. Три пункта принесли голы Паоло Герреро, Джефферсона Фарфана и Эдисона Флореса.

Боливия — Перу 1:3

Голы: Морено, 28 (с пенальти) — Герреро, 45, Фарфан, 55, Флорес, 90+5



В заключительном, третьем туре группового этапа сборные Бразилии и Перу определят победителя квартета в очном поединке.

В стартовом матче Копа Америка-2019 сборная Бразилии разгромила команду Боливии со счетом 3:0. В другом поединке первого тура Венесуэла и Перу разошлись миром — 0:0.

НВ