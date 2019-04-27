Боруссия вдевятером проиграла в дерби команде Коноплянки. Результаты матчей чемпионата Германии Вчера, 21:25 337 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Wolfgang Rattay Шальке поставил чемпинство Боруссии в сезоне под вопрос REUTERS/Wolfgang Rattay

Состоялись шесть матчей 31 тура немецкой Бундеслиги.



В центральном матче тура гельзенкирхенский Шальке без украинца Евгения Коноплянки в составе, который не попал даже в заявку, в рурском дерби на выезде одолел дортмундскую Боруссию.

Боруссия первой открыла счет, но еще до перерыва пропустила дважды. Во втором тайме удаление заработал нападающий Боруссии Марко Ройс, после чего гельзенкирхенцы забили третий мяч.

Сразу после этого дортмундцы остались вдевятером - красную карточку получил нападающий Мариус Вольф.

Но даже без двух игроков Боруссии удалось сократить отрыв в счете - на 85-й минуте отличился Аксель Витсель. Правда, уже через минуту Брил Эмболо снова сделал счет уверенным - 2:4.

Шальке серьезно пошатнул планы Боруссии на чемпионство. Если завтра, 28 апреля, Бавария победит Нюрнберг, то оторвется от дортмундцев на четыре очка за три тура до окончания чемпионата.

Аугсбург - Байер - 1:4

Голы: Дансо, 12 - Фолланд, 15 Хавертц, 48, Та, 60, Брандт, 88

Ганновер - Майнц - 1:0

Гол: Вейдандт, 65

Боруссия (Д) - Шальке - 2:4

Голы: Гетце, 14, Витцель, 85 - Калиджури, 18 (пен), 62, Сане, 28? Эмболо, 86

Удаление: Ройс, 60, Вольф, 66 (все Боруссия)

Лейпциг - Фрайбург - 2:1

Голы: Вернер, 19, Форсберг, 78 (пен) - Гриф, 66

Фортуна - Вердер - 4:1

Голы: Раман, 1, Караман, 22, Хеннинигс, 56, Зуттнер, 73 - Крузе, 28 (пен)

Айнтрахт (Ф) - Герта - 0:0

Штутгарт - Боруссия (М) - 1:0

Гол: Донис, 56

Турнирная таблица

Фото: Myscore.com.ua

В предыдущем туре чемпионата Германии дортмундская Боруссия разгромила Фрайбург 4:0, а Шальке проиграл Хоффенхайма 2:5.

НВ