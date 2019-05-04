Боруссия упустила победу и приблизила Баварию к чемпионству. Результаты матчей чемпионата Германии Вчера, 22:33 98 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Fabian Bimmer Боруссия Дортмунд отстает от Баварии на четыре очка REUTERS/Fabian Bimmer

Состоялись пять матчей 32 тура чемпионата Германии.



Дортмундская Боруссия выигрывала по ходу матча с бременским Вердером 2:0, но во втором тайме упустила победу, сыграв 2:2.

Отставание от лидера Бундеслиги Баварии, которая в этом туре победила Ганновер 3:1, за два тура до окончания чемпионата составляет 4 очка.

Штутгарт проиграл Герте 1:3 и практически потерял шансы выйти из зоны борьбы за выживание. Шальке, который идет 15-м, опережает Штутгарт на 6 очков и имеет игру в запасе.

Бавария - Ганновер - 3:1

Голы: Левандовски, 27 Горецка, 40, Рибери, 84 - Жонатас, 51 (пен)

Удаление: Жонатас, 55

Боруссия М - Хоффенхайм - 2:2

Голы: Гинтер, 73, Дрмич, 84 - Кадерабек, 33, Амири, 79

Вольфсбург - Нюрнберг - 2:0

Голы: Клаус, 38, Тиссеран, 78

Герта - Штутгарт - 3:1

Голы: Ибишевич 40, Дуда, 45+1, Калу, 67 - Гомес, 70

Вердер - Боруссия Д - 2:2

Голы: Мовальд, 71, Писарро, 75 - Пулишич, 6, Алькасер 40

Турнирная таблица

В предыдущем туре чемпионата Германии дортмундская Боруссия проиграла в рурском дерби гельзенкирхенскому Шальке 2:4.