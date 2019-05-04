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Боруссия упустила победу и приблизила Баварию к чемпионству. Результаты матчей чемпионата Германии

Вчера, 22:33
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Боруссия упустила победу и приблизила Баварию к чемпионству. Результаты матчей чемпионата Германии - фото

REUTERS/Fabian Bimmer

Боруссия Дортмунд отстает от Баварии на четыре очка

Состоялись пять матчей 32 тура чемпионата Германии.

Дортмундская Боруссия выигрывала по ходу матча с бременским Вердером 2:0, но во втором тайме упустила победу, сыграв 2:2.

Отставание от лидера Бундеслиги Баварии, которая в этом туре победила Ганновер 3:1, за два тура до окончания чемпионата составляет 4 очка.

Штутгарт проиграл Герте 1:3 и практически потерял шансы выйти из зоны борьбы за выживание. Шальке, который идет 15-м, опережает Штутгарт на 6 очков и имеет игру в запасе.

Бавария - Ганновер - 3:1
Голы: Левандовски, 27 Горецка, 40, Рибери, 84 - Жонатас, 51 (пен)
Удаление: Жонатас, 55

Боруссия М - Хоффенхайм - 2:2
Голы: Гинтер, 73, Дрмич, 84 - Кадерабек, 33, Амири, 79

Вольфсбург - Нюрнберг - 2:0
Голы: Клаус, 38, Тиссеран, 78

Герта - Штутгарт - 3:1
Голы: Ибишевич 40, Дуда, 45+1, Калу, 67 - Гомес, 70

Вердер - Боруссия Д - 2:2
Голы: Мовальд, 71, Писарро, 75 - Пулишич, 6, Алькасер 40

Турнирная таблица

В предыдущем туре чемпионата Германии дортмундская Боруссия проиграла в рурском дерби гельзенкирхенскому Шальке 2:4.

Теги:   Вердер Футбол Чемпионат Германии Бавария (Мюнхен) Боруссия Дортмунд

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