Боруссия задумалась над продажей Ярмоленко - медиа

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Ярмоленко входит в список потенциальных исходящих трансферов Боруссии - СМИ

Ярмоленко входит в список потенциальных исходящих трансферов Боруссии - СМИ

Дортмундская Боруссия рассматривает возможность продать украинского полузащитника Андрея Ярмоленко будущим летом, сообщает Les Transferts со ссылкой на Bild.

По информации издания, немецкий клуб допускает расставание с целым рядом игроков по завершении текущего сезона после разгромного поражения со счетом 0:6 от Баварии в чемпионате Германии на прошлых выходных.

Как уточняет медиа, речь идет как об экс-футболисте Динамо, так и защитниках Жереми Толяне и Эрике Дурме, полузащитниках Нури Шахине и Гонсало Кастро, а также нападающих Миши Батшуаи и Александре Исаке.

В нынешнем сезоне, который стал дебютным за Боруссию, Ярмоленко провел 24 матча. В его активе шесть голов и четыре результативные передачи. Из-за травмы украинский футболист провел только три поединка в 2018 году.

Главный тренер Дортмунда Петер Штогер сообщил о том, что украинский полузащитник команды не выйдет на поле в ближайшем матче чемпионата Германии против Штутгарта.

Ранее Ярмоленко заявил о том, что 12 марта приступил к беговой работе после перенесенного повреждения. Недавно стало известно, что игрок возобновит тренировки после травмы в апреле.

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