Боруссия поставила под сомнение будущее Ярмоленко в команде - СМИ

Будущее Ярмоленко в Боруссии под большим вопросом - Bild

Украинский полузащитник дортмундской Боруссии Андрей Ярмоленко может покинуть команду летом 2018 года, сообщает Fussballtransfers.com со ссылкой на Bild.

По информации издания, генеральный директор немецкого клуба Ханс-Йоахим Ватцке и его спортивный директор Михаэль Цорк заняты оценкой качества состава, чтобы выяснить, кто останется, а кто покинет коллектив по завершении сезона.

Как пишет медиа, Дортмунд точно покинут защитник Марсель Шмельцер, а также игроки средней линии поля Нури Шахин и Гонсало Кастро. Между тем будущее полузащитников Ярмоленко, Андре Шюррле и оборонца Жереми Толяна "под большим вопросом".

Вместе с тем, отмечает Bild, решающим будет выбор нового наставника команды Люсьена Фавра, назначения которого пресса ожидает на текущей неделе.

Недавно это же издание утверждало, что немецкий клуб рассматривает возможность продать украинского полузащитника будущим летом.

В то же время другое авторитетное медиа, Kicker, писало, что Боруссия рассчитывает на Андрея Ярмоленко, который перешел в команду в августе 2017 года.