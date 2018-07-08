Боруссия подтвердила переход Ярмоленко в английский клуб

Украинский полузащитник дортмундской Боруссии Андрей Ярмоленко в ближайшее время официально станет игроком английского Вест Хэма.

Такую информацию в комментарии Ruhr Nachrichten подтвердил спортивный директор Боруссии Михаэль Цорк. Одной из причин, по словам Цорка, есть желание клуба дать шанс более молодым игрокам, которые выступают на позиции Ярмоленко.

По информации Sky Sports, лондонский клуб согласился заплатить за игрока сборной Украины 20 млн евро. Ожидается, что 28-летний футболист присоединится к "молотобойцам" в Швейцарии, где команда проходит сборы, и там пройдет медобследование.

Боруссия заплатила Динамо за трансфер Ярмоленко 25 млн евро. Игрок присоединился к "шмелям" в августе прошлого года и провел за дортмундцев 26 матчей, в которых забил 6 голов.

Ранее стало известно, что Вест Хэм договорился о трансфере Ярмоленко.

Перед этим сообщалось, что будущее Ярмоленко в Дортмунде под вопросом. Также была информация, что немецкий клуб рассматривает возможность продажи украинского полузащитника.