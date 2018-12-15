Боруссия Дортмунд сохранила отрыв от Баварии. Результаты матчей чемпионата Германии Сегодня, 22:35 61 Цей матеріал також доступний українською Боруссия Д опережает Баварию на 9 очков

Состоялись шесть матчей 15 тура чемпионата Германии.

Бавария не оставила шансов Ганноверу, одержав крупную победу 4:0. По голу в составе мюнхенцев забили Киммих, Алаба, Гнабри и Левандовски. Правда, победа не позволила Баварии приблизиться к лидеру чемпионата Германии - дортмундской Боруссии.

Дортмундцы сегодня также одержали три очка, одолев Вердер 3:1 Отрыв от Баварии составляет 9 очков. На столько же от Боруссии Дортмунд отстает менхенгладбахская Боруссия, которая потеряла очки, не сумев переиграть на выезде Хоффенхайм - 0:0.

Украинец Евгений Коноплянка не попал в заявку Шальке на матч против Аугсбурга, который завершился ничьей 1:1.

Ганновер - Бавария - 0:4

Голы: Киммих, 2, Алаба, 29, Гнабри, 53, Левандовски, 62

Боруссия Д - Вердер - 3:1

Голы: Пако, 20 Ройс, 27 Гетце, 90+6 - Крузе, 35

Нюрнберг - Вольфсбург - 0:2

Гол: Гинчек, 58, Брекало, 90+4

Фортуна - Фрайбург - 2:0

Голы: Айхан, 52, 79

Штутгарт - Герта - 2:1

Голы: Гомес, 64, 76 - Миттельштадт, 38

Аугсбург - Шальке - 1:1

Голы: Грегорич, 13 - Калиджури, 52

Хоффенхайм - Боруссия М - 0:0

Турнирное положение

Таблица сайта Myscore.com.ua

На днях Бавария и дортмундская Боруссия пробились в 1/8 финала Лиги чемпионов.

НВ