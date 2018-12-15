Боруссия Дортмунд сохранила отрыв от Баварии. Результаты матчей чемпионата Германии
Состоялись шесть матчей 15 тура чемпионата Германии.
Бавария не оставила шансов Ганноверу, одержав крупную победу 4:0. По голу в составе мюнхенцев забили Киммих, Алаба, Гнабри и Левандовски. Правда, победа не позволила Баварии приблизиться к лидеру чемпионата Германии - дортмундской Боруссии.
Дортмундцы сегодня также одержали три очка, одолев Вердер 3:1 Отрыв от Баварии составляет 9 очков. На столько же от Боруссии Дортмунд отстает менхенгладбахская Боруссия, которая потеряла очки, не сумев переиграть на выезде Хоффенхайм - 0:0.
Украинец Евгений Коноплянка не попал в заявку Шальке на матч против Аугсбурга, который завершился ничьей 1:1.
Ганновер - Бавария - 0:4
Голы: Киммих, 2, Алаба, 29, Гнабри, 53, Левандовски, 62
Боруссия Д - Вердер - 3:1
Голы: Пако, 20 Ройс, 27 Гетце, 90+6 - Крузе, 35
Нюрнберг - Вольфсбург - 0:2
Гол: Гинчек, 58, Брекало, 90+4
Фортуна - Фрайбург - 2:0
Голы: Айхан, 52, 79
Штутгарт - Герта - 2:1
Голы: Гомес, 64, 76 - Миттельштадт, 38
Аугсбург - Шальке - 1:1
Голы: Грегорич, 13 - Калиджури, 52
Хоффенхайм - Боруссия М - 0:0
Турнирное положение
Таблица сайта Myscore.com.ua
На днях Бавария и дортмундская Боруссия пробились в 1/8 финала Лиги чемпионов.
НВ