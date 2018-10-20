Боруссия Дортмунд сохранила лидерство, Бавария прервала серию неудач. Результаты чемпионата Германии

В субботу, 20 октября, состоялось большинство матчей восьмого тура чемпионата Германии по футболу.

Дортмундская Боруссия продлила свою победную серию до четырех матчей, на выезде со счетом 4:0 разгромив Штутгарт. "Шмели" решили исход встречи уже в первые 25 минут игры, отправив во ворота соперника три мяча. Счет 0:3 продержался до 85-й минуты, когда Боруссия забила четвертый мяч и поставила точку в матче.

Дортмундцы продолжают находится на первом месте в турнирной таблице Бундеслиги.

Штутгарт — Боруссия Д 0:4

Голы: Cанчо, 3, Ройс, 23, Алькасер, 25, Филипп, 85

Штутгарт: Цилер — Маффео (Бек, 78), Баумгартль, Павар, Инсуа — Кастро (Бадштубер, 46), Аскасибар, Гентнер — Томми (Аколо, 69), Гомес, Гонсалез

Боруссия: Бюрки — Пишчек, Диалло, Загаду, Хакими — Делэйни, Витцель — Санчо, Ройс (Гетце, 80), Ларсен (Пулишич, 66), Алькасер (Филипп, 46)

Бавария прервала свою трехматчевую серию неудач в рамках Бундеслиги, на выезде переиграв Вольфсбург со счетом 3:1. Героем этого матча стал Роберт Левандовски, который отметился двумя голами и результативной передачей.

Бавария располагается пока только на третьем месте в турнирной таблице Бундеслиги.

Вольфсбург — Бавария 1:3

Голы: Вегхорст, 63 - Левандовски, 30, 49, Хамес, 72

Вольфсбург: Кастельс — Кнохе, Брукс, Руссийон, Виллиам — Герхардт, Штеффен (Мехмеди, 60), Реджбечай (Малли, 71) — Брекало (Гинчек, 60), Арнольд, Вегорст.

Бавария: Нойер — Зюле, Алаба (Рафинья, 46), Хуммельс, Киммих — Алькантара, Мартинес, Хамес (Саншеш, 84) — Роббен, Гнабри (Горетцка, 66), Левандовски.

Предупреждения: Арнольд, Вегхорст — Алькантара, Роббен.

Удаление: Роббен (вторая желтая).

Результаты других матчей восьмого тура Бундеслиги:

Айнтрахт Ф — Фортуна 7:1

Голы: Халлер, 20 (пенальти), 50, Йович, 26, 34, 55, 69, 72 - Лукебакио, 53

Нюрнберг — Хоффенхайм 1:3

Голы: Беренс, 18 — Нельсон, 50, 57, Салаи, 67

Шальке — Вердер 0:2

Голы: Эггештайн, 43, 66.

Аугсбург - РБ Лейпциг 0:0

Байер - Ганновер 2:2

Голы: Бендер, 34, Бельараби, 90+4 - Муслия, 25, Фелипе, 54

Турнирное положение

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Ранее сообщалось, что игроки Баварии недовольны методами работы нового главного тренера Нико Ковача. Позже стало известно, что в список потенциальных наставников мюнхенского клуба входят три французских специалиста - Зинедин Зидан, Лоран Блан и Арсен Венгер.

НВ