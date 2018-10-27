Боруссия Д потеряла очки, Бавария победила Майнц. Результаты матчей чемпионата Германии

Состоялись пять матчей 9 тура чемпионата Германии.

Дортмундская Боруссия дома не смогла обыграть берлинскую Герту. Дортмундцы дважды выходили вперед, но Герте дважды удавалось отыграться. Дублем в составе Боруссии отличился 18-летний английский полузащитник Джейдон Санчо. Герта ответила дублем ивуарийца Саломона Калу. Несмотря на ничью, Боруссия осталась лидером Бундеслиги.

Непростую победу одержала мюнхенская Бавария в матче с Майнцом. На гол Горетцки в первом тайме Майнц ответил голом Боетьюса. Спасителем мюнхенцев стал Алькантара, который на 62-й минуте матча откликнулся на прострел Левандовски и сделал счет 1:2.

Также победы в 9 туре чемпионата Германии праздновали Фрайбург Аугсбург и Вольфсбург.

Фрайбург - Боруссия М - 3:1

Голы: Петерсен, 1 (пен), Азар, 20 (пен), Хелер, 90 - Вальдшмидт, 51

Майнц - Бавария - 1:2

Голы: Боетьюс, 48 - Горетцка, 39, Алькантара, 62

Боруссия Д - Герта - 2:2

Голы: Санчо, 27, 61 - Калу, 41, 90+1 (пен)

Фортуна - Вольфсбург - 0:3

Голы: Вегхорст, 41, Брекало, 73, Гинчек, 80

Ганновер - Аугсбург - 1:2

Голы: Бебо, 72 - Хедира, 8, Финнбогасон, 63

Таблица сайта Myscore.com.ua

Посреди недели Бавария победила АЕК 0:2 в матче теретьего тура Лиги чемпионов, а дортмундская Боруссия разгромила Атлетико со счетом 4:0.

НВ