Боруссия Д одержала волевую победу над Баварией. Результаты матчей чемпионата Германии

Состоялись шесть матче 11 тура чемпионата Германии по футболу.
В центральном матче тура дортмундская Боруссия на своем поле победила мюнхенскую Баварию. Интересно, что мюнхенцы дважды выходили вперед, но дортмундцам каждый раз удавалось отыграться, а в конце встречи еще и забить победный мяч.
Дублем в составе Баварии отличился Роберт Левандовски, который в свое время выступал именно за Боруссию. В составе дортмундцев два гола на свой счет записал Марко Ройс, а автором победного гола стал форвард Пако Алькасер.
Мёнхенгладбахская Боруссия на выезде одолела Вердер со счетом 3:1 и закрепилась на втором месте чемпионата, опережая Баварию на три очка.
Боруссия Д - Бавария - 3:2
Голы: Ройс, 49 (пен.), 67, Алькасер, 73 - Левандовски, 49, 52
Боруссия Д: Хитц - Пищек, Аканджи, Загаду, Ашраф - Витсель, Вайгль (Дауд, 46) - Санчо, Ройс, Бруун Ларсен (Дилэйни, 82) - Гетце (Пако, 59)
Бавария: Нойер - Киммих, Боатенг, Хуммельс (Зюле, 65), Алаба - Мюллер (Вагнер, 82), Мартинес, Горецки - Гнабри (Санчо, 74), Рибери - Левандовски
Предупреждение: Вайгль, Аканджи, Хитц - Рибери, Зюле, Вагнер
Ганновер - Вольфсбург - 2:1
Голы: Майна, 31 Бебу, 62 (пен.) - Вегхорст, 82 (пен.)
Вердер - Боруссия М - 1: 3
Голы: Шахин, 59 - Плеа, 39, 48, 52
Нюрнберг - Штутгарт - 0:2
Голы: Баумгартль, 68, Томми, 82
Фортуна - Герта - 4:1
Голы: Усаме, 59, Хеннингс, 63, Раман, 84, 90+2 - Зельке, 88
Удаление: Миттельштадт, 41 (Герта)
Фрайбург - Майнц - 1:3
Голы: Саллан, 72 - Гбамин, 6, Матета, 18 Онисво, 75
Хоффенхайм - Аугсбург - 2:1
Голы: Крамарич, 65, Нельсон, 83 - Финнбогасон, 70
Таблица сайта Myscore.com.ua
Посреди недели дортмундская Боруссия проиграла Атлетико в четвертом туре Лиги чемпионов, а Бавария дома с таким же счетом одолела АЕК.
НВ
Читайте в свежем номере журнала Новое Время
- Смерть активистки угрожает власти
- Почему ВВП Украины растет, но медленно
- Кремль играет в подкидного дурака на выборах в «ДНР»
Комментарии
Правила комментирования