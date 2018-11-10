Боруссия Д одержала волевую победу над Баварией. Результаты матчей чемпионата Германии

Состоялись шесть матче 11 тура чемпионата Германии по футболу.

В центральном матче тура дортмундская Боруссия на своем поле победила мюнхенскую Баварию. Интересно, что мюнхенцы дважды выходили вперед, но дортмундцам каждый раз удавалось отыграться, а в конце встречи еще и забить победный мяч.

Дублем в составе Баварии отличился Роберт Левандовски, который в свое время выступал именно за Боруссию. В составе дортмундцев два гола на свой счет записал Марко Ройс, а автором победного гола стал форвард Пако Алькасер.

Мёнхенгладбахская Боруссия на выезде одолела Вердер со счетом 3:1 и закрепилась на втором месте чемпионата, опережая Баварию на три очка.

Боруссия Д - Бавария - 3:2

Голы: Ройс, 49 (пен.), 67, Алькасер, 73 - Левандовски, 49, 52

Боруссия Д: Хитц - Пищек, Аканджи, Загаду, Ашраф - Витсель, Вайгль (Дауд, 46) - Санчо, Ройс, Бруун Ларсен (Дилэйни, 82) - Гетце (Пако, 59)

Бавария: Нойер - Киммих, Боатенг, Хуммельс (Зюле, 65), Алаба - Мюллер (Вагнер, 82), Мартинес, Горецки - Гнабри (Санчо, 74), Рибери - Левандовски

Предупреждение: Вайгль, Аканджи, Хитц - Рибери, Зюле, Вагнер

Ганновер - Вольфсбург - 2:1

Голы: Майна, 31 Бебу, 62 (пен.) - Вегхорст, 82 (пен.)

Вердер - Боруссия М - 1: 3

Голы: Шахин, 59 - Плеа, 39, 48, 52

Нюрнберг - Штутгарт - 0:2

Голы: Баумгартль, 68, Томми, 82

Фортуна - Герта - 4:1

Голы: Усаме, 59, Хеннингс, 63, Раман, 84, 90+2 - Зельке, 88

Удаление: Миттельштадт, 41 (Герта)

Фрайбург - Майнц - 1:3

Голы: Саллан, 72 - Гбамин, 6, Матета, 18 Онисво, 75

Хоффенхайм - Аугсбург - 2:1

Голы: Крамарич, 65, Нельсон, 83 - Финнбогасон, 70

Таблица сайта Myscore.com.ua

Посреди недели дортмундская Боруссия проиграла Атлетико в четвертом туре Лиги чемпионов, а Бавария дома с таким же счетом одолела АЕК.

НВ