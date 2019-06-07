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Болельщики сборной Сербии не приедут на матч с Украиной во Львове

Сегодня, 12:06
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Болельщики сборной Сербии не приедут на матч с Украиной во Львове - фото

ffu.ua

Сербские болельщики не приедут на матч во Львове

Болельщики сборной Сербии не будут присутствовать на сегодняшнем отборочном матче Евро-2020 с командой Украины

Эту информацию подтвердили Украинской ассоциации футбола в Футбольном союзе Сербии.

Билеты гостевой квоты на этот поединок переданы участникам боевых действий на Донбассе, членам их семей и детям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Поединок отбора на Евро-2020 Украина — Сербия состоится 7 июня в 21.45 по киевскому времени во Львове на стадионе Арена Львов.

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Теги:   Евро-2020 Футбол Львов Сборная Украины Сборная Сербии

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