Болельщики сборной Сербии не приедут на матч с Украиной во Львове Сегодня, 12:06 Цей матеріал також доступний українською ffu.ua Сербские болельщики не приедут на матч во Львове ffu.ua

Болельщики сборной Сербии не будут присутствовать на сегодняшнем отборочном матче Евро-2020 с командой Украины

Эту информацию подтвердили Украинской ассоциации футбола в Футбольном союзе Сербии.



Билеты гостевой квоты на этот поединок переданы участникам боевых действий на Донбассе, членам их семей и детям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Поединок отбора на Евро-2020 Украина — Сербия состоится 7 июня в 21.45 по киевскому времени во Львове на стадионе Арена Львов.

