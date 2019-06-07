Болельщики сборной Сербии не приедут на матч с Украиной во Львове
Сегодня, 12:06
Болельщики сборной Сербии не будут присутствовать на сегодняшнем отборочном матче Евро-2020 с командой Украины
Эту информацию подтвердили Украинской ассоциации футбола в Футбольном союзе Сербии.
Билеты гостевой квоты на этот поединок переданы участникам боевых действий на Донбассе, членам их семей и детям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.
Поединок отбора на Евро-2020 Украина — Сербия состоится 7 июня в 21.45 по киевскому времени во Львове на стадионе Арена Львов.