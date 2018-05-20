Болельщики Реала вернули более двух тысяч билетов на Лигу чемпионов в Киеве из-за плохой логистики

Более 2200 билетов на финал Лиги чемпионов в Киеве были возвращены из-за проблем с логистикой и завышенными ценами в столице Украины. Об этом сообщает испанское издание AS.

Мадридский клуб распределил между 24268 владельцами абонементов Реала 12802 билетов, а также активировал продажу билетов по резервным спискам.

Однако часть фанатов клуба вернули билеты из-за логистических трудностей и очень завышенных цен на проживание в Киеве.

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Напомним, 26 мая на финале Лиги чемпионов в Киеве состоится футбольный матч Реал Мадрид-Ливерпуль.