Болельщики Реала вернули более двух тысяч билетов на Лигу чемпионов в Киеве из-за плохой логистики

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Футбольный клуб продал 12802 билетов

Футбольный клуб продал 12802 билетов

Более 2200 билетов на финал Лиги чемпионов в Киеве были возвращены из-за проблем с логистикой и завышенными ценами в столице Украины. Об этом сообщает испанское издание AS.

Мадридский клуб распределил между 24268 владельцами абонементов Реала 12802 билетов, а также активировал продажу билетов по резервным спискам.

Однако часть фанатов клуба вернули билеты из-за логистических трудностей и очень завышенных цен на проживание в Киеве.

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Напомним, 26 мая на финале Лиги чемпионов в Киеве состоится футбольный матч Реал Мадрид-Ливерпуль.

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