Болельщики Динамо подрались с полицией после матча с Шахтером - видео

Болельщики Динамо подрались с сотрудниками правоохранительных органов после поединка с Шахтером в 27-м туре чемпионате Украины.
Об этом сообщает XSport.
Сообщается, что конфликт возник из-за того, что один из фанатов самовольно покинул гостевой сектор, за что был пойман сотрудниками полиции. Другие болельщики решили вступиться за товарища, что и послужило причиной драки.
Спустя некоторое время болельщики вернулись на свой сектор.
Также во время матча отметились и болельщики Шахтера. Они сожгли флаг Новороссии.
Фанаты Динамо уже не первый раз дерутся с представителями полиции этой весной. Две недели назад стычка произошла во время выездного матча против Мариуполя.
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