Болельщики Динамо подрались с полицией после матча с Шахтером - видео

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Это уже не первый инцидент с участием фанатов Динамо этой весной
Фото: ФК Динамо via facebook

Это уже не первый инцидент с участием фанатов Динамо этой весной

Болельщики Динамо подрались с сотрудниками правоохранительных органов после поединка с Шахтером в 27-м туре чемпионате Украины.
 

Об этом сообщает XSport

Сообщается, что конфликт возник из-за того, что один из фанатов самовольно покинул гостевой сектор, за что был пойман сотрудниками полиции. Другие болельщики решили вступиться за товарища, что и послужило причиной драки.

Спустя некоторое время болельщики вернулись на свой сектор.

Также во время матча отметились и болельщики Шахтера. Они сожгли флаг Новороссии.

Фанаты Динамо уже не первый раз дерутся с представителями полиции этой весной. Две недели назад стычка произошла во время выездного матча против Мариуполя. 

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